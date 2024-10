Cubillos acusa “prácticas chavistas” del Gobierno durante las primeras horas del Caso Monsalve

La exministra y actual candidata a la alcaldía de Las Condes habló sobre la contingencia nacional tras depositar su voto en la urna de su local de votación.

Esta mañana del día 2 de las Elecciones 2024 ha estado marcada por las palabras de las distintas autoridades y figuras políticas que acudieron a depositar su voto a las urnas de sus respectivos locales de votación. Una de ellas fue Marcela Cubillos, quien luego de sufragar sostuvo un breve punto de prensa en el que habló de distintos temas de interés nacional.

Uno, y quizá el más repasado, fue cómo el Caso Monsalve, subsecretario removido de su cargo por una denuncia de violación, podría incidir en estas votaciones por el fuerte golpe que significó para el oficialismo.

¿Qué dijo Cubillos?

La candidata tildó de “gravísima” la situación que envuelve al exsubsecretario y criticó duramente al Gobierno por “ponerse del lado del denunciado y no de la víctima”.

“Lo dejan en su cargo hasta que la prensa lo publica, más aún, el propio Presidente y la ministra del interior nos comunican que sí sabían que Monsalve usaba a la PDI en su beneficio personal, por lo tanto, aquí estamos hablando de prácticas realmente chavistas“.

Cubillos luego agregó: “Yo me imagino y tengo claro que el gobierno sabe del daño que esto le produce y por algo lo estaban tratando de ocultar, tapar, que no se supiera quizás antes de las elecciones, pero hemos conocido un caso gravísimo que yo creo que no hay un precedente en un hecho así dentro de un Gobierno desde el retorno a la democracia“.