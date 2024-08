“Cuando se acercaban los argentinos, yo movía el anillito”: Bachelet desclasifica particular cábala de la Copa América 2015

En el marco del seminario "Apoyo y Rechazo a la Ultraderecha en Argentina, Brasil y Chile", Bachelet reveló cómo vivió esos momentos y la particular "cábala" que utilizó para asegurar el triunfo del equipo nacional.

El 4 de julio de 2015 es una fecha que está marcada a fuego en los chilenos. Ese día, en la noche, Chile levantó su primera Copa América de fútbol al vencer por penales a Argentina en una dramática final jugada en el Estadio Nacional de Santiago.

Una de las personas que estuvo en ese trascendental encuentro fue la expresidenta Michelle Bachelet, quien vibró con cada jugada de la selección nacional.

Pero a casi 10 años de ese hito futbolístico, la exmandataria desclasificó una particular anécdota de esa jornada.

En el marco del seminario “Apoyo y Rechazo a la Ultraderecha en Argentina, Brasil y Chile”, Bachelet reveló cómo vivió esos momentos y la particular “cábala” que utilizó para asegurar el triunfo del equipo nacional.

“Yo siempre digo para los que no están convencidos de que la Copa América y la Copa Centenario jamás la hubiéramos ganado con la mitad del equipo”, aseguró, haciendo alusión a la igualdad de género en el país.

“Por más que la ANFP me decía mueva el anillito, Presidenta, porque este anillito que es un tambor mapuche tiene sonajero adentro y es para ahuyentar a los espíritus malos…En política no me sirvió nunca, pero en la Copa América los argentinos en el último partido se acercaban ahí al portero y yo la movía”

“Y cuando vino el Papa también me dijo, mueva el anillito”, cerró, generando la risa de los asistentes.