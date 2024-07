5 días de sangre: La cronología de los 18 homicidios que obligaron al Gobierno a endurecer las medidas de seguridad

Las violentas incidencias criminales que mancharon el último fin de semana largo siguen dando coletazos en la agenda política, con reacciones de todo el espectro. Revisa la cronología de los hechos aquí.

El pasado fin de semana pasará a los registros como uno de los más violentos en años recientes. Una serie de balaceras, enfrentamientos y otras incidencias sangrientas dejó 18 muertos en todo el país, 17 de ellos en la Región Metropolitana.

Distintos personeros del espectro político presionaron al Gobierno a decretar un estado de excepción constitucional en la capital, para enfrentar dicha crisis de seguridad. El Ejecutivo llevó a cabo este jueves un gabinete pro seguridad, encabezado por el Presidente Gabriel Boric.



“El recrudecimiento de la violencia que hemos visto el último fin de semana nos obliga y corresponde a tener todo el Estado, dirigido por el Gobierno, un sentido de urgencia que no puede ni titubear ni dejarse amedrentar”, sostuvo el mandatario en dicha cita.

Pero, ¿qué llevó al Gobierno a convocar tal reunión?

Cómo ocurrieron los hechos: La cronología de un sangriento fin de semana

Todo dio pie inicial la noche del viernes en el Club Departamental Sport de Pedro Aguirre Cerda, cuando un encapuchado disparó 14 veces contra un hombre, quitándole la vida.

El sábado, la muerte de un hombre en la población Santa Emilia de Renca, producto de una confrontación entre bandas rivales que involucró a al menos 30 individuos dio continuidad a la dura seguidilla do homicidios. El enfrentamiento dejó una víctima, de 22 años, quien recibió múltiples impactos balísticos.

Esa misma noche, en La Pincoya de Huechuraba, una balacera en una botillería dejó a una mujer muerta y a otras cuatro heridas. El recinto estaba atendiendo público cuando dos sujetos ingresaron armados al local y realizaron el ataque.

En paralelo, en Viña del Mar, un hombre fue asesinado con 47 disparos en la población Manuel Bustos, en circunstancias aún no del todo claras.

Una escalada de incidencias violentas

La madrugada del domingo, la noticia de que cuatro adolescentes de entre 13 y 17 años fueron asesinados mientras celebraban un cumpleaños en la comuna de Quilicura estremeció al ojo público. Los jóvenes fueron atacados con más de 40 disparos desde un vehículo.

Más tarde, un enfrentamiento en la población Clara Solovera de Talagante resultó en la muerte de un chileno y un colombiano.

El lunes, dos hombres fueron baleados en calle Gamero de Independencia, uno de ellos falleciendo por un disparo en el cráneo. Más tarde, en Estación Central, un ecuatoriano fue asesinado en un cité ubicado en plena Alameda.

El golpe final para un duro fin de semana largo

El crimen con mayor número de víctimas se produjo el martes en una parcela de Lampa, donde cinco personas fueron asesinadas durante una fiesta.

Las víctimas, cuatro hombres y una mujer de nacionalidades venezolanas y una colombiana.

Mundo político pidió Estado de Excepción

Algunas figuras del oficialismo, como Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, se mostraron a favor de la medida.

“El Estado de derecho debe hacer uso de todas las herramientas que faculta la Constitución. Si se estima por el presidente y su equipo asesor que es necesario tener un Estado de Excepción en la Región Metropolitana, estamos de acuerdo“, sostuvo la líder.

“Hay que evaluar”

En entrevista con CNN Chile Radio este jueves, el persecutor expresó que la decisión de decretar dicha medida es una decisión política y no le compete a él tomarla. De igual forma, señaló que para estos casos el verdadero problema de las medidas no es decretarlas, sino levantarlas posteriormente.

Valencia destacó la importancia de tener un plan integral y fundamentado para enfrentar la crisis de seguridad. “Ahora, yo quisiera separar lo que son las ocurrencias, las ideas, el ofertón barato o simple, de aquellos que son ideas que pueden ser bien intencionadas, basadas en la experiencia, ojalá aquellas que están basadas en la evidencia”, añadió.

La reacción del Gobierno

Esta mañana Presidente Gabriel Boric encabezó una reunión de Gabinete Pro Seguridad, a propósito de los casos de violencia del fin de semana.

Ayer el mandatario adelantó el encuentro, debido a la agudización de la crisis de seguridad. Especialmente, luego de que se registraron 18 asesinatos en distintas comunas en los últimos cinco días, donde la mayoría ocurrió en la Región Metropolitana.

De hecho, estando de visita oficial en Paraguay, el jefe de Estado instruyó a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, efectuar una reunión de emergencia con las autoridades de su secretaría de Estado, Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público.

Al término de la instancia, la jefa de gabinete anunció un plan con cinco acciones, entre las cuales se destaca el reordenamiento de la policía uniformada, la constitución de una fuerza de tarea conjunta y una nueva etapa de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

“Los chilenos y chilenas tienen derecho a vivir en seguridad y en paz, y no vamos a permitir impunidad para quienes cometen delitos. Quiero un país seguro para nuestra gente honesta y trabajadora, que son la gran mayoría de los habitantes de nuestra patria. Un país seguro para nuestras niñas y niños, para las familias de nuestra patria”, comentó en compañía de la jefa de gabinete y otras autoridades de Gobierno.

“Como presidente de la República me he propuesto como meta reducir los homicidios que han venido al alza en nuestro país desde 2016, y durante nuestro Gobierno frenar y desarticular el ingreso y operación de bandas de crimen organizado en nuestro país. El trabajo que se ha hecho hasta ahora no ha sido en vano: el año pasado, los delitos con resultado de homicidio disminuyeron en un 6%. Sin embargo, esto no es suficiente, en particular en la Región Metropolitana“, añadió.