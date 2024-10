Cordero revela que Director PDI le informó a Tohá el martes que Monsalve había pedido revisar las cámaras de su hotel en Santiago

Cordero también reveló otros antecedentes de la investigación. Uno de ellos fue que las cámaras del hotel Panamericano, donde se quedaba Monsalve en la semana, no fueron adulteradas.

Siguen surgiendo nuevos antecedentes respecto a la denuncia por violación en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

El viernes, un día después de conocerse la denuncia, el Director General de la PDI, Eduardo Cerna, reveló que el martes había informado a la ministra del Interior, Carolina Tohá la existencia de una denuncia en contra de Monsalve.

“Yo le comunico a la ministra del Interior que se estaban realizando actuaciones investigativas, que tenemos una investigación por delito sexual, cuyos alcances se verán y que el implicado era el subsecretario del Interior”, sostuvo esa jornada en La Moneda.

Pero ahora surgió un nuevo antecedente: Tohá también fue informada que Monsalve había ordenado la semana previa revisar las cámaras de su hotel en Santiago.

Así lo comunicó el nuevo subsecretario de Justicia, Luis Corderoen diálogo con Estado Nacional de TVN.

“Al momento en que el director Cerna reporta la denuncia, reporta también el requerimiento de información. Tanto la PDI como el ministerio Público estaban en conocimiento de ambas circunstancias”, explicó.

“El día que ellos tienen la conversación (Boric con Monsalve), el Ministerio Público tiene todas las aristas de esta investigación, incluyendo aquellos aspectos vinculados a los requerimientos la semana anterior”, añadió.

En ese sentido, Cordero defendió que al Presidente de los cuestionamientos surgidos por, presuntamente, no haber denunciado el delito: “El Presidente no tenía ningún deber de denuncia, porque la investigación ya se estaba ejecutando en todos los ámbitos asociados a esta investigación”, detalló.

“No hay antecedentes de imágenes adulteradas”

Cordero también reveló otros antecedentes de la investigación. Uno de ellos fue que las cámaras del hotel Panamericano, donde se quedaba Monsalve en la semana, no fueron adulteradas.

“El Ministerio Público está llevando a cabo la investigación y no hay ningún antecedente que dé cuenta que existan imágenes adulteradas, y que, por el contrario, existen esas imágenes para efectos de la investigación. Cualquier otro detalle yo no lo puedo entregar, pero sobre la prueba no hay ningún indicio sobre alteración de la prueba”, cerró.