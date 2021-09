El Tribunal de Oral en lo Penal de Puerto Montt condenó al ex subteniente de Carabineros R.A.G.B a cinco años de presidio, con el beneficio de libertad vigilada, por el delito de violencia innecesaria con resultado de lesiones graves.

El hecho tuvo lugar el pasado 26 de enero del 2020, mientras el oficial desarrollaba sus funciones en las calles aledañas a la Plaza de Armas de Puerto Montt, momento en que disparó un proyectil lacrimógeno a un grupo de personas que se encontraban en el lugar, e impactando en la cabeza de una menor de 17 años.

El fallo estableció que no existía la necesidad de efectuar esta acción, y que el ex subteniente ejerció “violencia innecesaria y sin motivo racional, dado que en el sector en que se encontraba la adolescente, no había más de 30 personas, sin que hubiera desorden o alguna situación que ameritara la intervención policial y el uso de disuasivos químicos“.

El tribunal también afirmó que “la víctima sufrió una fractura expuesta conminuta temporal derecha y un traumatismo craneoencefálico asociado a contusión hemorrágica y hemorragia subaracnoidea, que requirió intervención de neurocirugía y que tienen un tiempo de recuperación mínimo de entre 45 a 60 días, para realizar funciones, y que provocan secuelas neurológicas con un rango no determinado de tiempo, de carácter clínico grave”.

“La condena impuesta por la pena de Libertad Vigilada Intensiva por un término igual a la sanción penal aplicada, esto es, cinco años; debiendo presentarse al Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile de la ciudad de Puerto Montt o del lugar en que fijare su domicilio, dentro del plazo de cinco días contados desde la ejecutoriedad del presente fallo”, agregó el dictamen.

Por último, se decretó que al subteniente se le aplicará una inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y para ejercer cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, además del pago de las costas de la causa.