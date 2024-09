Claudio Orrego envía mensaje de Fiestas Patrias: “Me visto con orgullo de huaso, no me disfrazo”

El gobernador de la RM dio un discurso en la apertura de La Yein Fonda, ubicada en la comuna de Ñuñoa. En ese contexto, se refirió a la homilía del arzobispo Chomalí en el Te Deum ecuménico.

“Yo amo a Chile, espero que ustedes también. Amo nuestra bandera, amo nuestra cueca. Veo que la alcaldesa también la ama porque la baila bien. Yo me visto con orgullo de huaso, no me disfrazo, me visto de huaso, porque es una manera de traer las tradiciones del campo chileno”, expresó Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana, en la apertura de La Yein Fonda, ubicada en la comuna de Ñuñoa.

En esa instancia, también se refirió a algunas temáticas abordadas por el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, en el Te Deum ecuménico.

En ese contexto, mencionó la homilía centrada en el mensaje “seamos promotores de esperanza”, que trató temas de seguridad, trabajo y la crisis de seguridad.

“También habló del flagelo de la delincuencia y la corrupción, pero lo importante fue que su discurso transmitió esperanza. Dijo que Chile tiene todo para salir adelante, y yo suscribo esa afirmación”, manifestó.

En ese sentido, destacó el trabajo realizado en la Región Metropolitana para recuperar los espacios públicos: “Hemos estado recuperando nuestras calles. La Alameda, que estaba literalmente destruida, ha vuelto a brillar hoy”, concluyó.