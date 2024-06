Choque de trenes en San Bernardo: Imputados quedan con arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse a dependencias de EFE

Este sábado fueron formalizados el maquinista y controlador de vías de la empresa estatal, imputados por su presunta responsabilidad en el fatal choque de trenes ocurrido la madrugada del jueves.

A las 10:30 de este sábado comenzó en el Juzgado de Garantía de San Bernardo la formalización del maquinista y controlador de vías de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), acusados por su presunta responsabilidad en el trágico choque de tenes ocurrido la madrugada del jueves en San Bernardo.

La Fiscalía Occidente solicitó para ambos imputados arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, prohibición de comunicarse entre sí y prohibición de acercarse al comando centralizado de EFE.

Finalmente el magistrado Cristian Morales accedió a todas las peticiones del ente persecutor, decretando las medidas cautelares y otorgando un plazo de 150 días para la investigación.

El jueves Departamento de Investigaciones Criminales OS9 de Carabineros detuvo a los funcionarios tras el grave accidente que terminó con la vida de dos trabajadores de la entidad privada Ferrocarril del Pacífico (Fepasa), y donde además hay nueve personas resultaron con heridas de gravedad.

¿Qué dijo la Fiscalía?

Tras el resultado de la formalización, el fiscal regional Marcos Pastén expresó que se sienten “satisfechos con el resultado obtenido en la audiencia de hoy”.

Consultado sobre si podría haber más imputados en el futuro, respondió que no descartan “ninguna hipótesis de investigación”.

Asimismo, comentó que los imputados “tienen responsabilidad porque este no es un hecho único, es un hecho que se deriva de acciones que son concurrentes. Por eso en los informes que dimos cuenta (en la audiencia) se habla de causa basal y de causas concurrentes”.

“Cada uno en su participación en este hecho provocaron el accidente por el cual nos encontramos en esta audiencia, por lo tanto entendemos que ambos tienen participación directa en los hechos que hemos investigado”, recalcó.

En concreto, el persecutor dijo las diligencias del controlador de vías tienen que ver con “el haber autorizado una maniobra de continuación o de retroceso por la vía férrea, en circunstancias que se debió haber previsto que por esas mismas vías férreas venía un tren de carga”.

Mientras que en el caso del conductor “por haber realizado una petición de una maniobra que se califica como muy riesgosa, que es el retroceso”.

“Si no se hubiesen producido esas autorizaciones o esas solicitudes de autorización, la maniobra no se realiza, y creemos que el accidente no se hubiera provocado en la forma” como ocurrió”, sentenció el fiscal Pastén.

Los hechos

A las 00:15 horas del jueves, un tren de pruebas sin pasajeros de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) y un tren de carga de Ferrocarril del Pacífico (Fepasa) colisionaron fuertemente en la vía principal, entre Puente Maipo y Nos. Producto del impacto, dos trabajadores de la empresa privada fallecieron, mientras que nueve personas resultaron con heridas de gravedad.

Eric Martin, presidente de EFE, indicó que se requiere una “investigación acuciosa” por lo ocurrido. “Las máquinas de Ferrocarriles tienen cajas negras, semejantes a las de los aviones, con las cuales se registran los movimientos, la velocidad y eso son antecedentes que van a estar a disposición de la investigación y de la justicia”, comentó.

Por su parte, Fepasa sostuvo que el tren de carga “contaba con la correspondiente autorización de la Unidad de Control Tráfico de EFE”, por lo que, “la colisión se produjo por causas que se investigan”.

En tanto, la Dirección del Trabajo (DT) afirmó que hubo incumplimiento a la normativa laboral y que les entregarán informes de lo ocurrido a las familias de las víctimas para que evalúen acciones legales.

Además, indicó que la investigación tendrá prioridad al tratarse de un accidente fatal, por lo que no sobrepasará los 30 días.

Respecto al incumplimiento, la Dirección agregó que las multas son de 60 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, casi $4 millones.

Sin embargo, la DT no indicó, por el momento, cuál es la empresa que no cumplió la normativa. No obstante, sí sostuvo a CNN Chile que son tres compañías involucradas en el caso: Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), Ferrocarril del Pacífico (Fepasa) y EFE Central, que es filial de EFE.