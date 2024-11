Cecilia Bolocco comunica que no participará de la Teletón 2024 a tan sólo horas del inicio de la cruzada solidaria

La ausencia de la modelo se da en medio del cuestionamiento que ella misma realizará respecto a construir más centros del cáncer en vez de centros de la Teletón. Un pedido que tuvo una certera respuesta de Don Francisco: "Que los construya".

“Cómo están mis queridas amigas”.

Así comienza el mensaje que a través de sus redes sociales la ex Miss Universo, Cecilia Bolocco subió para informar que no será parte de la Teletón 2024.

¿La razón? Según explicó en el video todo se debe a temas de salud que la afectaron en las últimas semanas.

“Ay, yo quiero dejarles este mensaje para pedirles por favor que como todos los años colaboren con Teletón”, afirmó la modelo.

Agregó que “yo desgraciadamente no podré participar. Tuve que hacerme un tratamiento porque estaba muy asustada con algunas manchas que tenía y me las han tenido que sacar y me he quedado con varias lesiones”.

Bolocco explicó que “me tengo que cuidar, no me puedo maquillar. Entonces, probablemente no podré participar”.

La ausencia de la modelo se da en medio del cuestionamiento que ella misma realizará respecto a construir más centros del cáncer en vez de centros de la Teletón. Un pedido que tuvo una certera respuesta de Don Francisco: “Que los construya”.