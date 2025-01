CDE se querella contra Luis Hermosilla por tráfico de influencia en arista Parque Capital del Caso Audios

El Consejo de Defensa del Estado ingresó la querella en contra del abogado como "autor del delito consumado" en relación a las gestiones que habría realizado para acelerar el proyecto que lideraban los hermanos Jalaff.

El lunes 6 de enero pasado el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal en contra de Luis Hermosilla por tráfico de influencia, a la luz de la arista Parque Capital en el Caso Audios.

“De acuerdo a los antecedentes contenidos en la investigación, el querellado Luis Hermosilla quien se desempeñó como funcionario público en el Ministerio del Interior durante el periodo que se cometieron dichos ilícitos, manteniendo un interés económico directo en los negocios del Grupo Patio, velando por los intereses de Álvaro y Antonio Jalaff Sanz, socios y directores del referido grupo, con quienes mantenía una estrecha relación de amistad, profesional y económica, ejerció influencias indebidas respecto de otros funcionarios que debían resolver permisos y autorizaciones en favor del referido grupo, todo ello en un claro contexto de violación del principio de probidad funcionaria”, indica el CDE.

En ese sentido, las acciones que se le imputan a Hermosilla tienen que ver con conseguir que procesos administrativos que dependían del Ministerio de Vivienda y Urbanismo -que en la fecha de los hechos denunciados estaba liderada por Felipe Ward– avanzaran con mayor celeridad.

Al respecto, y una vez conocidos los audios y los hechos denunciados, el mismo exministro Ward aseguró que “el planteamiento de apoyar las gestiones del proyecto vino de (Andrés) Chadwick y Hermosilla”.

“Una vez en la oficina de Luis Hermosilla, junto a Andrés Chadwick, Luis Hermosilla me manifestó su preocupación por el nulo avance del proyecto Parque Capital, y me mencionó que el proyecto había tenido trabas para su funcionamiento, por lo que, en virtud de mi rol de ministro de Vivienda, me pidió averiguar sobre el estado del proyecto y estar en contacto, y reunirnos para explicarme más detalles”, afirmó Ward.

Sobre lo que el abogado le solicitó en específico, el exministro explicó: “su solicitud principal fue agilizar y destrabar el proyecto”.

A la declaración del exsecretario de Estado se suman los propios dichos del abogado de Hermosilla, su hermano Juan Pablo Hermosilla, quien en entrevista con CNN Chile confirmó que “todo indica” que su defendido pidió a Chadwick intervenir en el proyecto que lideraban los hermanos Jalaff.

Ahora, con la querella del CDE Luis Hermosilla será formalizado por esta arista este miércoles 8 de enero.