Defensa asegura que “todo indica” que Luis Hermosilla pidió a Andrés Chadwick intervenir por proyecto de los Jalaff

Juan Pablo Hermosilla se refirió en CNN Prime al caso de los hermanos Jalaff en el proyecto Parque Capital , además de la comunicación que mantuvo su hermano con Andrés Chadwick y Felipe Ward.

Consultado sobre si no le llama la atención que hasta la actualidad no se tenga conocimiento del contenido de la conversación entre el abogado Luis Hermosilla y el exministro del Interior, Andrés Chadwick, señaló: “Hay un tema que es delicado, que no sé cómo lo voy a resolver bien todavía por una razón. Ellos son amigos muy cercanos, son socios de oficina y además Andrés es cliente. Esto no es opinable porque tiene causas judiciales en las cuales lo defendido tiene patrocinio al poder y tiene situaciones evidentemente en que está actuando como abogado de sus amigos, Andrés Chadwick”.

“Y hay que tener cuidado de separar lo que son las labores que quedan cubiertas por secreto profesional de las labores que son de interés público”, precisó.

—¿Su hermano Luis es quien le pide a Andrés Chadwick que presione por la aprobación o que inste por la aprobación del proyecto de los Jalaff en Parque Capital?

—No he entrado en ese detalle con él.

—Usted me va a decir que no sabe si su hermano Luis le pidió a Andrés Chadwick. ¿Por qué se lo digo? Porque lo que sabemos hasta ahora es que en una declaración judicial, Felipe Ward, entonces ministro de Vivienda, declara que va a una reunión con Chadwick en la oficina que compartían con Luis Hermosilla y que le dice a Ward que atienda las peticiones de Hermosilla sobre el proyecto de los Jalaff.

—Le voy a contestar más fácil. No lo sé, pero asumo que sí… Todo indica que fue así.

—¿Dentro de las asesorías que hacía Luis Hermosilla a los hermanos Jalaff, estaba incluido este tipo de gestiones?

—Los abogados hacemos lobby legal. A mí me ha tocado concurrir lobby legal al Parlamento cuando ha habido casos y yo comparezco con un cliente y hago exposición. ¿Estoy haciendo qué? ¡Lobby legal! Por ejemplo, acompañar a un ministro, tengo un problema en la municipalidad de Vitacura y conozco o no conozco; uno va como abogado, y eso es lobby legal, no es una causa judicial y, por lo tanto, sí, los abogados, es muy habitual, no todos, pero es muy habitual que los abogados hagamos éticamente lobby representando nuestro interés.

—Entendiendo ese concepto genérico, ¿parte de los pagos que recibía Luis Hermosilla eran por este tipo de gestiones?

—Yo creo que es una asesoría integral, pero la respuesta es sí.

—¿Los pagos de 226 millones que le hace Luis Hermosilla a Andrés Chadwick en este trabajo conjunto implicaban este tipo de gestiones?

—Supongo que sí. ¿Por qué? Porque es lo normal. Cuando a mí me contratan como abogado, y a cualquier abogado que litiga, pero que además tiene experiencia en temas administrativos, sabemos presentar los casos. No sé si un cliente me contrata, una constructora, porque tiene problemas en lo que sea con una municipalidad. Yo voy a acompañar, ya veces voy a ir solo incluso a hacer la presentación del caso frente al director de obras, al alcalde, no tengo idea de la autoridad.

— ¿Uno podría entonces entender que Andrés Chadwick recibió dinero por pedirle a Felipe Ward que escuchara a Luis Hermosilla?

—Es eso una reducción. Lo que se recibe es dinero por asesorar y apoyar a los clientes en un tema determinado.

La periodista Mónica Rincón planteó que entonces uno podría decir que Andrés Chadwick recibió dinero de los Jalaff por una asesoría integral de carácter judicial y de lobby, que incluye también pedirle a Felipe Ward que acelere este proyecto. La defensa complementó: “Que incluye hacer ese tipo de gestiones, eso lo hacemos los abogados todos los días y no está mal; al revés, a veces facilitamos las cosas de esa manera”.

Es importante mencionar que el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago una querella en contra de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, fundadores del Grupo Patio, por delitos tributarios.