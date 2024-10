Cataldo y tratos directos de la USS con el Mineduc: Pide cautela pero recalca que podrían entregar antecedentes a Fiscalía

El ministro de Educación abordó los casi $1.500 millones emitidos como órdenes de compra por parte de la Subsecretaría de Educación con la Universidad San Sebastián.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó los antecedentes que se han dado a conocer en los últimos días relacionados con la situación de la Universidad San Sebastián.

Luego que se diera a conocer el sueldo de $17 millones que recibía la exministra de Educación y actual candidata a alcaldesa de Las Condes, Marcela Cubillos, se dieron a conocer nuevos antecedentes sobre su periodo al mando del Mineduc.

En este contexto, Ciper reveló que, mientras Cubillos ejercía como ministra, la Subsecretaría de Educación emitió órdenes de compra con la Universidad San Sebastián por $1.479 millones por distintos programas de formación docente y asesorías técnicas para la evaluación docente.

Cataldo y situación de convenios suscritos por el Mineduc con la USS

Respecto a esta situación, Cataldo recalcó que tanto el Mineduc como la Superintendencia de Educación Superior están analizando los convenios y que “obviamente, en el momento en que identifiquemos alguna irregularidad, seremos los primeros a ponerlos a disposición del ente contralor. Y en caso que el ente contralor nos requiera información, vamos a estar prestos para poder entregarla”.

En esa misma línea, consultado sobre los casi $1.500 millones, Cataldo aseguró que “los tratos directos mencionados aparecen consignados. Esencialmente están relacionados con el CPEIP, que es el que tiene que ver con la formación docente“.

“La información la tenemos, está disponible. Están los equipos revisando jurídicamente si hay algún tipo de irregularidad. Si la detectamos, la vamos a poner a disposición. Y si es requerida por el ente contralor, la vamos a poner a disposición también”, señaló.

Posteriormente, se le preguntó si eventualmente podrían poner la información a disposición del Ministerio Público, ante lo cual aseguró que “eso es algo que tienen que evaluar los abogados.¿Cuándo uno pone los antecedentes al Ministerio Público? Cuando uno tiene la convicción o la sospecha fundada de que hay algún tipo de delito“.

“En este caso particular, no lo sabemos. Yo no me apresuraría a aquello. No querría darles tintes de ilegalidad a algo que no sé ni me consta que es ilegal. Yo espero que en este caso las instituciones funcionen. Que la Superintendencia analice la información. Nuestro equipo lo está analizando también. Y lo que es cierto es que, si detectamos algo, lo vamos a poner a disposición tanto de la Contraloría como de quien corresponda en caso de ser un delito“, sentenció el ministro.