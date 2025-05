Mánager de Oasis confirma que 2025 marcará el cierre definitivo de la banda

El regreso de los hermanos Liam y Noel Gallagher a tocar en conjunto ha generado altas expectativas entre los fanáticos, pero el equipo de Oasis fue claro: no habrá nuevo disco ni se extenderá la gira.

El manager de Oasis, Alec McKinlay, afirmó que la banda no tiene planes de grabar música nueva ni de sumar más fechas a su gira de reunión programada para 2025.

Así lo indicó en una reciente entrevista con la revista Music Week, en la que también abordó los preparativos del regreso de la banda y su impacto a nivel internacional.

Los hermanos Liam y Noel Gallagher, protagonistas de una histórica y mediática rivalidad, volverán a compartir escenario tras más de una década sin tocar juntos. Su tour, que comenzará el 4 de julio en Cardiff, contempla 41 conciertos en estadios del Reino Unido, Norteamérica, Asia, Australia y Sudamérica.

Los fans de Chile, en tanto, los recibirán el próximo 19 de noviembre de 2025 en el Estadio Nacional de la capital.

Lee también: “Mi mamá me caía bien hasta que dio a luz a Liam”: Un homenaje a las declaraciones más filosas de los hermanos Gallagher

McKinlay fue tajante al aclarar que esta serie de conciertos no marcará el inicio de una nueva etapa creativa del grupo. “No hay planes de nueva música”, aseguró, añadiendo que esta será “una oportunidad para que los fans que nunca los vieron en vivo puedan hacerlo, o al menos algunos de ellos”.

La noticia de la gira, anunciada en agosto pasado, generó una respuesta masiva: más de 10 millones de personas de 158 países intentaron conseguir entradas, en lo que marcaría una de las mayores series de conciertos en la historia del Reino Unido.

Según McKinlay, aunque sabían que el regreso generaría entusiasmo local, la dimensión global de la reacción superó todas las expectativas.

El proceso de planificación se mantuvo en estricta reserva, explicó el mánager, quien señaló que el anuncio se preparó con un círculo muy reducido. “Trabajábamos con gente en la que confiábamos. Sabíamos que podía tener una buena recepción, pero la reacción fue fenomenal. La gente lo sintió como una buena noticia en medio de tantas cosas negativas en el mundo”.

El último disco de estudio de Oasis, Dig Out Your Soul, fue lanzado en 2008. Desde su separación en 2009, sus integrantes han seguido carreras solistas y han publicado reediciones de sus trabajos más icónicos, pero hasta ahora no habían vuelto a tocar juntos.