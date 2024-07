Carmona responde a Vodanovic tras dichos por armas en Villa Francia: “No me pauteo por la presidenta del PS”

El timonel comunista afirmó que comparte espacios con su símil del PS donde podrían abordar dichos temas. "Si ella tiene mucho interés en que yo responda cosas que son de su inquietud, hacerlo ahí de forma respetuosa, responsable y contribuyente", dijo.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, dijo que no se va a “pautear” por la timonel del Partido Socialista Paulina Vodanovic. Esto, luego de que la socialista emplazara al PC a condenar la tenencia de armas tras el allanamiento en Villa Francia el fin de semana pasado.

¿Qué pasó?

La senadora y presidenta del Partido Socialista dijo en entrevista con El País que “espero escuchar al Partido Comunista condenar la violencia y la tenencia de armas en Villa Francia”.

La frase, en todo caso, no es la primera que Vodanovic promulga contra el PC -partido con el que forman parte de la coalición de gobierno-. Después del operativo policial en Villa Francia, por ejemplo, la parlamentaria apuntó a que el partido de Carmona está divido entre una facción “que está en el gobierno” y otra que está “en contra del gobierno”. Incluso, sostuvo que existe una “deslealtad” del PC en contra del Ejecutivo.

¿Qué dijo Carmona?

Este domingo el timonel del PC realizó una reunión con los ministros comunistas que forman parte del Comité Político y tras la instancia fue consultado por los dichos de su símil del PS.

“Yo no me voy a pautear por la presidenta del Partido Socialista. Me gustaría que debatiera con su colectivo”, respondió tajante.

Además, dijo que ambos asisten a espacios en conjunto de manera regular, como las reuniones entre partidos: “Yo tengo espacio donde ella asiste y yo asisto, por ejemplo, nos vemos mañana en reunión de los partidos, supongo que será un espacio, si ella tiene mucho interés en que yo responda cosas que son de su inquietud, hacerlo ahí de forma respetuosa, responsable y contribuyente. No da para hacer más comentarios”.

Por otro lado, Carmona también habló sobre la situación de Daniel Jadue, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace más de un mes, acusado por la presunta comisión de delitos de corrupción en el caso Farmacias Populares.

Si bien dijo que no quería “discutir” sobre las competencias del Poder Judicial, consideró lamentable que la medida cautelar que recae sobre Jadue “llegue a niveles de privar de libertad, todos comprenderán que no empieza el juicio aún, menos que haya sentencia”.

Y que en ese sentido, “la pregunta es si la sentencia dice que es inocente, quién le devuelve este tiempo de privación de libertades”.

A ello se añade que la tarea del jefe comunal de Recoleta es de representación, y que “le guste o no le guste está afectando a una soberanía ciudadana democrática que decidió que ese fuera su representante”.