“Siento que hay miradas distintas”: Carmona reacciona tras dichos de Boric y emplazamientos del oficialismo por Venezuela

El presidente condenó la ratificación de Maduro y calificó, por primera vez, al régimen venezolano como una dictadura. Además, afirmó que Chile no reconocerá su “falso triunfo”. Esto fue valorado en el oficialismo, pero también ha puesto los ojos en el PC, desde donde han manifestado expresiones poco en línea con la alianza de Gobierno.

“Siento que hay miradas distintas”. De esta forma reaccionó el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, luego de que el presidente Gabriel Boric calificó como dictadura el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

¿Qué pasó?

Ayer, después de que Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela -organismo presidido por el chavismo- ratificó el supuesto triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, el mandatario salió a condenar de forma tajante la acción.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado fue enfático en decir que el TSJ “terminó de consolidar el fraude”, en el país caribeño. “El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia”.

“No hay duda de que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo, solo comparable con el de Siria producto de una guerra”, agregó.

Boric también aprovechó el espacio para decir que Chile no reconocerá el “falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía”.

“Seguro por nuestra postura recibiremos (como es costumbre) insultos por parte de sus autoridades. No saben que, como decía Huidobro, ‘el adjetivo cuando no da vida, mata’, y ellos han asesinado la palabra democracia”, sentenció.

Finalmente, el presidente le hizo un llamado a su sector en América Latina: “La dictadura de Venezuela no es la izquierda. Es posible y necesaria una izquierda continental profundamente democrática y que respete los derechos humanos sin importar el color de quien los vulnere”.

Las declaraciones del mandatario fueron celebradas y valoradas por en el oficialismo. Distintos personeros de la alianza afirmaron que en sus declaraciones hubo “coraje”, “manejo impecable” y que “coherente”.

No obstante, la situación también puso ojos en la dirección del Partido Comunista, considerando de que, tras las elecciones en Venezuela, la colectividad presidida por Lautaro Carmona no ha estado en total alineación con el resto de la alianza de Gobierno.

Reacción de Carmona

Ayer se le preguntó a Carmona respecto de esta situación y, sin querer referirse al régimen venezolano como una dictadura, indicó que el PC tendrá su pronunciamiento al respecto después de consultarlo de forma interna.

Hoy, en entrevista con Santiago Televisión (STGOTV), se le volvió a consultar por el tema. Especialmente, ante la presión que habría por parte de los otros sectores del oficialismo.

“Yo no siento presión”, contestó. “Si alguien la está ejerciendo, no sé si la está haciendo correctamente, pero siento que hay miradas distintas, siento que hay diferencias”, agregó.

Bajo ese punto, dijo sentir que en este caso “hay culturas distintas para aproximarse a lo que es la raigambre histórica que tienen los procesos. pero insisto, no es en función de eso. De lo contrario, dejaríamos de ser lo que somos, pasaríamos a ser parte de otro partido. Es una alternativa que algunos han tenido, me refiero a otras experiencias partidarias, no la nuestra; y lo hacemos con respeto. Lo que importa en esto es cuál es la convicción que podamos tener”.

Al respecto, insistió: “Esto no está asociado a que tengamos modelos. Nosotros no tenemos modelos de cuál es la propuesta de sociedad que no sea la que construyamos en Chile, pero sí tenemos una mirada de lo que es el mundo, sí tenemos una mirada de qué papel juegan potencia, etcétera”.

De este modo, Carmona dijo que en el análisis de la situación lo harán entrando con esa claridad y con “argumentos en positivo”. “No vamos a entrar descalificando y que no sea preguntando, y vamos a hacer saber esa opinión”, sentenció.