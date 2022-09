Luego del triunfo categórico que obtuvo la opción Rechazo en el plebiscito de salida constitucional, que obtuvo el 61,87% de las preferencias, diversas autoridades expresaron sus miradas sobre los resultados del sufragio.

La diputada y militante del Partido Comunista (PC), Carmen Hertz, reflexionó entorno a la derrota del Apruebo a través de sus redes sociales.

“No es la primera derrota que sufrimos, nos repondremos y no permitiremos la pretensión de horadar al gobierno y su programa transformador”, sostuvo en su cuenta de Twitter.

Luego, se dedicó a compartir fragmentos del intelectural y político brasileño Darcy Ribeiro (1922-1997). “Me puse del lado de los indios, y me derrotaron … del lado de los negros, los campesinos, los obreros, los pobres, los perseguidos, los discriminados, los débiles y me derrotaron. Pero nunca me puse del lado de los que me vencieron. Esa es mi victoria”, compartió en un segundo tweet.

