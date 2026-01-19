Carabineros detiene a hombre por presuntamente haber intentado iniciar un incendio en Penco

La aprehensión se produjo luego de que vecinos del lugar detectaran la situación y dieran aviso a las autoridades, evitando que el fuego se propagara.

Carabineros detuvo la noche de este lunes a un individuo por su presunta participación en un incendio registrado en el sector Cancha El Cura, en la comuna de Penco.

¿Qué se sabe del hombre detenido en Penco por iniciar incendio?

Según información policial, el sujeto habría intentado iniciar un foco incendiario, lo que motivó la intervención de Bomberos y de personal de Carabineros en el área, recogió Radio Biobío.

Tras controlar la situación, el hombre fue trasladado a la Tercera Comisaría de Penco, donde quedó a disposición de los procedimientos correspondientes mientras se investiga su eventual responsabilidad en el hecho.