Carabinera fue asesinada en presunta encerrona

A pesar de los esfuerzos del personal de emergencia, no lograron estabilizar a la uniformada ni alcanzaron a trasladarla a un centro médico antes de su deceso.

Según información preliminar, la uniformada fue víctima de una encerrona en la intersección de San Diego con Ñuble.

Un grupo de desconocidos habrían abordado a la policía que en ese momento se encontraba de franco, con el objetivo de quitarle su vehículo. Ante el forcejeo entre los delincuentes y la carabinera, esta última habría perdido la vida en el lugar.

El detalle de las dinámicas del homicidio aún son materia de investigación, mientras que a esta hora se está llevando a cabo una intensa búsqueda de los asaltantes, aún sin reportes sobre detenidos.

Noticia en desarrollo…