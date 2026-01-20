País carabinera

Carabinera fue asesinada en presunta encerrona

Por CNN Chile

20.01.2026 / 01:42

{alt}

A pesar de los esfuerzos del personal de emergencia, no lograron estabilizar a la uniformada ni alcanzaron a trasladarla a un centro médico antes de su deceso.

Según información preliminar, la uniformada fue víctima de una encerrona en la intersección de San Diego con Ñuble.

Un grupo de desconocidos habrían abordado a la policía que en ese momento se encontraba de franco, con el objetivo de quitarle su vehículo. Ante el forcejeo entre los delincuentes y la carabinera, esta última habría perdido la vida en el lugar.

A pesar de los esfuerzos del personal de emergencia, no lograron estabilizar a la uniformada y tampoco alcanzaron a trasladarla a un centro médico antes de su deceso.

El detalle de las dinámicas del homicidio aún son materia de investigación, mientras que a esta hora se está llevando a cabo una intensa búsqueda de los asaltantes, aún sin reportes sobre detenidos.

Noticia en desarrollo…

DESTACAMOS

País Desafío Levantemos Chile pide donar dinero para ayudar al combate de incendios forestales

LO ÚLTIMO

País Carabinera fue asesinada en presunta encerrona
Ministra López califica como “descriterio” el cobro de peaje en la Ruta Interportuaria durante la emergencia por incendios forestales
Incendios forestales: Aumenta a 20 el número de personas fallecidas
Boric anuncia que entrega de viviendas de emergencia para damnificados por incendios empezará mañana en San Nicolás
Presidente Boric reporta ataque a un carro de Bomberos en medio del combate de incendios en Angol
Mineduc extiende periodo de matrícula universitaria para estudiantes damnificados por incendios: “No perderán su cupo”