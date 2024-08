Canciller venezolano califica como “pinochetista y golpista” al Gobierno tras críticas a Maduro por fraude electoral

A través de redes sociales, Yvan Gil acusó al presidente Gabriel Boric de “alinearse” con la derecha y con el Departamento de Estado de EE. UU., luego de que el mandatario acusara al régimen de Venezuela de intentar un fraude en los resultados de las elecciones presidenciales.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, calificó de “pinochetista y golpista” el gobierno de Gabriel Boric, luego de que el presidente arremetiera este miércoles contra el régimen de Nicolás Maduro.

Durante un punto de prensa esta mañana, el mandatario se refirió la crisis política que vive el país caribeño luego de las elecciones presidenciales en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como presidente electo, a pesar de no entregar el detalle de las actas de votación. El triunfo ha sido ampliamente cuestionado por la comunidad internacional.

“En política internacional hay que ser sumamente cuidadoso. Personalmente, y esta es la postura del Gobierno de Chile, no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, si no, hubiesen mostrado las famosas actas. Por qué no lo han hecho, si hubiesen ganado claramente, hubiesen mostrado las actas”, expresó Boric.

Además, señaló que se debe aprender de experiencias pasadas y que la comunidad internacional “no puede cometer el mismo error que se cometió con Guaidó, y esto lo entienden la mayoría de los países. Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos, además, en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones de Venezuela”.

¿Qué dijo el canciller venezolano?

A través de redes sociales, Gil emplazó directamente al presidente Boric, asegurando que “se coloca a la derecha de Milei y del Departamento de Estado de los EE. UU.”.

“Se le cayó definitivamente la máscara, queda al desnudo su gobierno pinochetista y golpista“, añadió en la publicación.