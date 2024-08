Boric responde a Carmona tras acusar “activismo” en ministros: “Lo que digan los presidentes de partidos no es relevante”

El mandatario recalcó que es él quien define la política exterior y que los ministros han "apoyado la postura que como presidente de la República y conductor de las relaciones internacionales de Chile he tenido de manera muy clara en nuestro país".

“Lo que digan presidentes de partidos no es relevante”. De esa manera, el presidente Gabriel Boric respondió a las recientes declaraciones del timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sobre “activismo” en algunos ministros del Ejecutivo.

¿Qué pasó?

Este miércoles el mandatario entregó un punto de prensa luego de reunirse con autoridades para abordar la compleja situación de los cortes de luz. En la instancia, reiteró su posición en torno a la crisis que se vive en Venezuela, tras la autoproclamación de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales.

“En política internacional hay que ser sumamente cuidadoso. Personalmente, y esta es la postura del Gobierno de Chile, no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, si no, hubiesen mostrado las famosas actas. Por qué no lo han hecho, si hubiesen ganado claramente, hubiesen mostrado las actas”, aseguró.

Además, señaló que se debe aprender de experiencias pasadas y que la comunidad internacional “no puede cometer el mismo error que se cometió con Guaidó, y esto lo entienden la mayoría de los países. Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos, además, en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones de Venezuela”.

El mandatario fue consultado sobre los recientes dichos del líder comunista, quien acusó que en algunos ministros hay un “activismo”, luego de que manifestaran su posición en torno a la situación en Caracas.

“Lo que han hecho los ministros es apoyar de manera irrestricta la postura que como presidente de la República y conductor de las relaciones internacionales de Chile he tenido de manera muy clara en nuestro país y ante la comunidad internacional”, afirmó de manera enfática.

De ese modo, señaló que “lo que digan presidentes de partidos no es relevante” y que la política exterior “la política exterior la defino yo siempre conversando con canciller y en función de la tradición de Chile de las últimas décadas, que es defender la democracia y DD.HH.”.

El caso ha provocado una especia de división en la interna del oficialismo, ya que el Partido Comunista ha respaldado el resultado de los comicios, mientras que el propio presidente Boric ha señalado en reiteradas ocasiones que no avalan el proceso eleccionario.

Sobre ello, además, distintos personeros de la izquierda han manifestado que el PC debería salirse de la coalición de Gobierno.

¿Qué dijeron los ministros?

El pasado domingo la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, advirtió que quienes defienden al régimen venezolano, como el Partido Comunista chileno, se arrepentirán de haberlo hecho.

En entrevista con CNN Chile, la militante del Frente Amplio y miembro del comité político del Ejecutivo dijo que “todas las personas que han defendido a este régimen en esta situación se van a poner muy rojas cuando se abra la cárcel del Helicoide. Eso incluye a todas las personas que actualmente están defendiendo algo que es indefendible”.

Cuando se le preguntó si aquello incluye a quienes en el PC han validado el régimen de Maduro, la ministra respondió que “sí” y “a todas las personas que han señalado esto está dentro de los límites de lo aceptable”.