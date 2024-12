Cámara aprueba proyecto para la creación del Ministerio de Seguridad: Será despachado a ley

La iniciativa fue visada por 91 votos a favor, 28 en contra y 6 abstenciones. Se necesitaban 77 respaldos por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.

Este miércoles la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto para la creación del Ministerio de Seguridad.

La iniciativa fue visada por 91 votos a favor, 28 en contra y 6 abstenciones. Al tratarse de una norma de rango orgánico constitucional, se necesitaban 77 respaldos para su aprobación.

Durante la tarde de este miércoles el Senado aprobó el informe emanado de la comisión mixta, y esta jornada fue ratificado por el hemiciclo. Con este paso listo, en el plazo de un año ya existirá esta nueva repartición.

Debate legislativo

En medio del debate legislativo, una de las diputadas que habló a favor de la iniciativa fue Lorena Fries (FA), quien manifestó que el Ministerio de Seguridad y sus respectivas Subsecretarías “permitirán un mayor foco institucional en materias de orden público, seguridad pública y prevención del delito”.

En tanto, el parlamentario de la Democracia Cristiana, Ricardo Cifuentes, también comentó que el proyecto es bueno y necesario para Chile, pero que tiene “una debilidad”.

Según dijo, “la arquitectura del proyecto no es buena, ministra (Tohá), genera confusión en las regiones, vamos a tener a la policía confundida. Los que tenemos alguna experiencia en la administración territorial debemos decirle ministra, los Carabineros, la PDI, cuando tengan que recurrir a un acto de urgencia, se van a confundir, y de eso usted es la responsable (…) Lo he discutido en distintas oportunidades, pero la arquitectura está mal (…) Ministra, le reitero, está cometiendo un error histórico”.

Mientras que el diputado Republicano, Agustín Romero, advirtió que la nueva repartición implicaría más “apitutados”.

Tras el debate de los parlamentarios, vino el turno de la intervención de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien fue enfática en señalar que, de aprobarse el proyecto, se contratarán 120 nuevos trabajadores.

“Invitaría a no seguir llamando a los funcionarios públicos ‘grasa’, son personas, son trabajadores. Encarguémonos de que sean las personas correctas; si hacen mal la pega, tratemos de mejorarlos o si no, despidámoslos, pero no tratemos como grasa a los servidores públicos”, dijo sobre ello.

Asimismo, manifestó en que este “no puede ser el Ministerio del gobierno de turno”, sino que debe ser “un Ministerio de Estado” que sirva a Chile.

Implicancias del proyecto

La llegada de una nueva cartera implicaría el arribo de 120 nuevos funcionarios y que 700 trabajadores del Ministerio del Interior se trasladen a Seguridad Pública.

Además, se tendrían que crear 16 nuevas seremis.

Actualmente, el Ministerio del Interior es el que coordina el gabinete de facto. Una vez que se apruebe el Ministerio de Seguridad, el futuro ministro o ministra tendrá dicha facultad de coordinación política por ley.

A ello se suma que el ministro o ministra será jefe/a de las policías.

Por otro lado, el delegado presidencial representa al presidente a través del Ministerio del Interior. Ahora dicha gestión será por ley.

El cargo quedará como “coordinador de gestión de la institucionalidad pública” y coordinará todas las secretarías -actualmente dicha facultad es de facto-.

En tanto, pasará a crearse la Seremi de Seguridad, que será un cargo como todas las otras seremis, pero tendrá algunas exigencias extra:

Tres años de experiencia en seguridad.

Título de educación superior

Al menos seis años de experiencia laboral.

Además, el seremi será el jefe de las policías en regiones, aunque será un subalterno del delegado presidencial, a quien deberá rendirle cuentas.