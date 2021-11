Este martes, el directorio de Cadem publicó una carta en El Mercurio en la que respondieron a los dichos del convencional Daniel Stingo tras una publicación del sondeo que posicionaba a José Antonio Kast como primera preferencia en octubre, de cara a los comicios del 21 de noviembre.

“Les falta decencia en el vivir, pero no solamente a ustedes de la Cadem, que son indecentes, porque la verdad es que no es real, están mintiendo, están inventando, están tergiversando porque no hacen un análisis mínimo de los resultados que les salieron, si es que les salieron”, aseguró el mes pasado Stingo.

Con los resultados de las elecciones presidenciales a la vista, desde Cadem afirmaron que “la realidad habló. La encuesta Plaza Pública de Cadem fue la que tuvo la mayor capacidad de anticipar los resultados de esta elección, tanto en porcentaje como en orden de llegada”.

“Nos preguntamos qué pretendía el convencional al hacer esa declaración”, plantearon en la carta. “Al parecer, hubiera preferido que manipuláramos los resultados de nuestras encuestas”, agregaron.

En ese contexto, los directores de la encuesta señalaron estar convencidos de que los estudios tienen “un rol clave en una democracia, para que los ciudadanos voten de la manera más informada posible”.

“El constituyente, en cambio, habría preferido que no las difundiéramos”, criticaron.

En la misiva manifestaron que “Cadem es una empresa seria” y que por lo mismo se preocupan “permanentemente de cómo mejorar y, pese a las dificultades, implementamos mecanismos para ser lo más certeros posibles”.

Finalmente, lamentaron los “ataques infundados, los que llevados incluso al ámbito personal, son totalmente inaceptables en un Chile democrático”.

“Confiamos en una sana reflexión del constituyente y las pertinentes disculpas públicas al menos utilizando el mismo medio y tiempo dedicado a insultar”, concluye la carta firmada por Matías Claro, Ricardo Solari, Manuel Jorquera, Gabriel Calgaro y Ricardo Misraji.