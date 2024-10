“¿Cómo contradecirían al exgeneral?”: Boric emplaza a la oposición tras defensa de Yáñez a Tohá en acusación constitucional

“Sería bueno preguntarles a los defensores de la acusación constitucional cómo contradicen las declaraciones del ex general director de Carabineros”. Este es parte del emplazamiento que el presidente Gabriel Boric les hizo a diputados de oposición tras la férrea defensa que Ricardo Yáñez le dio en el Congreso a la ministra Carolina Tohá (Interior).

Ayer, el otrora alto mando policial expuso ante la comisión que revisó el libelo que responsabiliza políticamente a la titular de Gobierno por la crisis de seguridad y renuncia de Yáñez a Carabineros.

El escrito está impulsado por la bancada de diputados del Partido Republicano y ha sido apoyado por algunos sectores de oposición. No obstante, al término de la instancia, la mesa revisora rechazó la procedencia del texto, y de manera no deliberante, por cuatro votos en contra y uno a favor.

Durante su intervención, Yáñez destacó la gestión del presidente Gabriel Boric con Carabineros y su respaldo a la institución, lo que se tradujo en inyección de recursos y facilitamiento de acuerdos. Y, posteriormente, afirmó de forma tajante: “Querer acusar a una persona, como en el caso de la ministra, como responsable de todo lo que se ha generado en materia de criminalidad, lo encuentro absolutamente injusto”.

“A ver cómo contradicen al exgeneral”

Las declaraciones de Ricardo Yáñez no dejaron indiferencias. Este miércoles, se le consultó al respecto al presidente Boric mientras llegaba al Palacio de La Moneda.

En primera instancia, reiteró su defensa a la gestión de la ministra Tohá en materia de seguridad, indicando que está haciendo un trabajo “incesante” en una materia que es “tremendamente difícil” y prioritaria en la sociedad actual: “Garantizar la seguridad de nuestros compatriotas“.

“Es una lucha difícil y uno esperaría que en estos desafíos, que son (de) país, estuviéramos todos unidos“, sostuvo.

Bajo ese punto, el mandatario insistió que “cuando la sociedad y la política se dividen ante la delincuencia, es la delincuencia la que gana“.

El jefe de Estado también aprovechó el espacio para destacar las exposiciones que se realizaron ayer en la comisión revisora, donde -a su juicio- “quedó absolutamente claro, no solo la falta de sustancia y de justificación de una acusación constitucional, sino que creo que el compromiso de la ministra Tohá y del Gobierno en materia de seguridad ha sido explicitado no ya por nosotros, sino también por el ex general director de Carabineros Ricardo Yáñez“.

Y al respecto, comentó: “Yo creo que sería bueno preguntarles a los defensores de la acusación constitucional cómo contradicen las declaraciones del ex general director de Carabineros“.

“Creo que él fue sumamente claro respecto al apoyo que le ha dado el Gobierno a la institución y cómo hemos estado permanentemente priorizando la principal prioridad de los chilenos y chilenas, que es la seguridad”, añadió.

“No tengo tiempo para tomar en serio eso”

Luego, se le preguntó al presidente qué le diría a los parlamentarios que están impulsando la acusación constitucional contra la ministra Tohá, en donde también se busca que sea inhabilitada de sus funciones.

“La UDI, la derecha, los republicanos, que a esta altura son todos más o menos lo mismo, o se comportan de manera muy parecida al menos, piden la renuncia de funcionarios del Gobierno todos los días, y a la ministra del Interior le han pedido la renuncia ya no sé cuántas veces. Yo, la verdad, no tengo tiempo para tomar en serio eso. Mi preocupación son los delincuentes, combatir a los delincuentes, garantizar la seguridad de las familias, no este tipo de ‘ires y venires’ y la política chica”, contestó.