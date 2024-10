Presidente Boric por semejanzas entre proyecto FES y CAE de Piñera: “Si hay puntos de encuentro será más fácil aprobarlo”

El mandatario también respaldó la labor de la ministra Tohá, luego de que ayer se rechazara la procedencia de la AC en su contra. “Sería bueno preguntarles a los defensores de la AC cómo contradicen las declaraciones del exgeneral director de Carabineros”, sostuvo.

El presidente Gabriel Boric se refirió a las críticas al proyecto que busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) por similitudes con el que fue presentado por el expresidente Sebastián Piñera durante su mandato, afirmando que “si hay puntos de encuentro será más fácil aprobarlo”.

¿Qué dijo el presidente Boric?

El mandatario señaló que le cuesta entender que eso se plantee como una crítica. “Yo esperaría que sea un motivo de virtud y de encuentro que entre personas que piensan distinto —o entre sectores que piensan distinto— logremos encontrar puntos de vista que nos acerquen”.

“Si hay puntos de encuentro bienvenido sea, ya que eso significa que vamos a tener mayores facilidades en el parlamento para aprobarlo, o uno esperaría que así sea, si al final acá la preocupación respecto de este proyecto son la más de un millón 200 mil familias, porque no es solamente una persona son familias que están endeudadas por estudiar”, agregó.

En esta línea, recalcó que este es un proyecto responsable que, como lo ha dicho el ministro de Hacienda, Mario Marcel, no “importa nuevos recursos del fisco”. “Ha sido trabajado largamente con diferentes sectores y bueno, es legítimo que haya críticas, pero les pido que cuando haya puntos de encuentro sea motivo de alegría y no de enojo o tratar de hacer una cuña a partir de eso. Yo me alegro de aquello”, complementó.

Respaldo a ministra Tohá

Por otra parte, el jefe de Estado nuevamente respaldó la labor de la ministra del Interior, Carolina Tohá, esto luego de que durante la jornada de ayer, por cuatro votos en contra y un voto a favor, se rechazara la procedencia de la acusación constitucional en su contra, por lo que el libelo pasará a la sala de la Cámara de Diputados con un informe negativo.

“La ministra está haciendo un trabajo incesante en un tema que es tremendamente difícil y prioritario para nuestra sociedad hoy, que es garantizar la seguridad de nuestros compatriotas. Es una lucha difícil y uno esperaría que en estos desafíos que son país que estemos todos unidos. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, cuando la sociedad y la política se divide ante la delincuencia, es la delincuencia la que gana”, dijo.

Según el mandatario, ayer en las diferentes exposiciones de la comisión encargada de ver la procedencia del libelo “quedó absolutamente claro no solo la falta de sustancia y de justificación de una acusación constitucional, sino que creo que el compromiso de la ministra Tohá y del gobierno en materia de seguridad ha sido explicitado no ya por nosotros, sino también por el exgeneral director de Carabineros Ricardo Yáñez”.

“Sería bueno preguntarles a los defensores de la acusación constitucional cómo contradicen las declaraciones del exgeneral director de Carabineros. Creo que él fue sumamente claro respecto al apoyo que le ha dado el gobierno a la institución y cómo hemos estado permanentemente priorizando la principal prioridad de los chilenos y chilenas, que es la seguridad”, cerró el presidente.