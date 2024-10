“Están pagando su propio pecado”: La reflexión de Republicanos tras defensa de Yáñez a Tohá en acusación constitucional

El ex general director de Carabineros calificó como “absolutamente injusto” el libelo contra la ministra del Interior y defendió la gestión del Gobierno con la institución, destacando que “se hicieron cargo de las deficiencias y falencias” que tenían.

“Están pagando su propio pecado”. Esta es parte de la reflexión que dio la secretaria general del Partido Republicano (PLR), Ruth Hurtado, tras la defensa del ex general director de Carabineros Ricardo Yáñez a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, frente a la acusación constitucional.

¿Qué pasó?

Ayer, el otrora alto mando policial expuso ante la comisión que revisó el libelo que responsabiliza políticamente a la titular de Gobierno por la crisis de seguridad y renuncia de Yáñez a Carabineros.

El escrito está impulsado por la bancada de diputados del Partido Republicano y ha sido apoyado por algunos sectores de oposición. No obstante, al término de la instancia, la mesa revisora rechazó la procedencia del texto, y de manera no deliberante, por cuatro votos en contra y uno a favor.

Previo a la votación, el ex general director habló de forma extendida y respondió preguntas de los parlamentarios presentes en la comisión, lugar donde hizo un repaso de su administración y la situación de Carabineros de los últimos años, especialmente, en lo que tiene relación con el impacto del estallido social en el debilitamiento de la institución.

Incluso, afirmó que en ese periodo “públicamente, de todos los sectores políticos, o una parte importante de los sectores políticos, se atacó a la institución (…). Eso obviamente debilita a la principal institución encargada de la seguridad pública”.

Luego, destacó la gestión del presidente Gabriel Boric con Carabineros y su respaldo a la institución, lo que se tradujo en inyección de recursos y facilitamiento de acuerdos. Y, posteriormente, afirmó de forma tajante: “Querer acusar a una persona, como en el caso de la ministra, como responsable de todo lo que se ha generado en materia de criminalidad, lo encuentro absolutamente injusto”.

“Las autoridades en este Gobierno se ocuparon de hacerse cargo de todas las deficiencias y falencias que tenía la institución en materia, no solamente de recursos. Pasaron 40 años para que Carabineros pudiera incorporarse a Interpol, gracias a un compromiso del presidente Boric (…). Mi experiencia y trabajo con el Gobierno, quiero decirle que ha sido no buena, (sino) extraordinaria, y es la que nos ha permitido como institución estar hoy día en la legitimidad que tenemos, haber logrado las coordinaciones que tenemos en temas de recursos y poder actuar frente a todos los problemas que tenemos. Les recuerdo que la política de crimen organizado recién se implementó en este Gobierno”.

Reacción del Partido Republicano

Las declaraciones de Ricardo Yáñez no dejaron indiferencias, especialmente en la oposición.

Y, en ese contexto, este miércoles, en entrevista con CNN Chile Radio, se le consultó a Ruth Hurtado su opinión por los dichos del ex general director de Carabineros sobre Carolina Tohá.

“Yo creo que para nadie es desconocido la afinidad que tenía el general Yáñez con este gobierno”, contestó en primera instancia. “Y efectivamente este gobierno ha tenido que invertir en autos, en equipamiento para los Carabineros”, añadió. Sin embargo, “no olvidemos que es la reposición de lo que ellos mismos celebraron, festejaron y propiciaron para el 18 de octubre”, continuó.

“De esos 5 mil carabineros que quedaron heridos, de esos más de miles de vehículos que quedaron inservibles. Entonces, hoy día decir ‘oye, sí, somos los que más hemos invertido’, efectivamente, el gobierno que viniera, post 18, iba a tener que hacer una inversión grande en equipamiento tanto automovilístico, logística y de implementación cierto de equipamiento para los carabineros. Así que la verdad creo que están de alguna manera pagando su propio pecado, por decirlo de alguna manera”, añadió.

¿Están los votos para respaldar la acusación?

Durante la entrevista, la periodista Carolina Urrejola le consultó a Hurtado cómo están los votos para que prospere la acusación constitucional contra la ministra Tohá.

“Yo creo que estamos bien. Hemos hecho un llamado también hoy día a los votantes, estamos en periodo eleccionario, si bien no tiene que ver una cosa con la otra, pero creo que es importante que la gente se fije por quién va a votar también en octubre: si los diputados que representan a ese sector están con las víctimas o están con los victimarios. Porque aquí votar en contra de la oposición constitucional, un poco es ponerse del lado de quienes ejercen la violencia, más que en contra de la ministra, si no que es en contra de lo que está pasando hoy día, de lo que vemos todos los días con los homicidios, de cómo ha ido creciendo esto en nuestro país, de cómo la inseguridad ya no es una percepción, como lo decía la ministra Vallejo hace un tiempo, es una cruda realidad que tenemos que enfrentar cada día quienes vivimos en distintas partes del país”, contestó.

“Para quienes venimos de La Araucanía puede ser que vengamos como del futuro y esto lo vivíamos de manera mucho más permanente en la Macrozona Sur, en donde a amigas mías le han matado a sus hijos, a sus maridos y han tenido que vivir con esa inseguridad de manera permanente”, agregó.

Luego, Urrejola le indicó a Hurtado que hay parlamentarios de oposición, como el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) que han manifestado que no respaldarán la acusación constitucional. En ese sentido, se le preguntó cuál sería el mejor escenario para que el libelo sea votado.

“El mejor escenario hubiera sido que aquí se hubieran respetado los tiempos, en que se les hubiera dado la posibilidad a quienes nosotros invitamos como expositores a que fueran precisamente a exponer y no se les citara el lunes en la madrugada, en realidad del martes para el mismo martes, impidiendo que fueran a exponer antecedentes de fundamentos de derecho. pero también de hecho de cómo han sufrido”, sostuvo.

“Teníamos a víctimas invitadas y también a académicos a exponer respecto a la fundamentación de la acusación y por qué digamos es esta acusación constitucional y esta responsabilidad política que tiene la ministra. Hemos estado conversando con muchas personas y estamos gratamente, también, no sorprendidos, pero qué bueno que por ejemplo el partido Demócratas haya manifestado su intención en votar a favor. Creo que son muy favorables, primero, porque por la diferenciación que ellos pueden hacer con este mal gobierno y, segundo, porque se están poniendo del lado de quienes hoy día sufren y porque hay que hacer un cambio en el Ministerio del Interior, y ese cambio se debería haber hecho antes. Incluso, cuando nosotros anunciamos recién la acusación y si no se ejecutaba la renuncia, recién ahí la íbamos a presentar. Esto no se presentó sin haber tratado de hacer los intentos posibles para que la ministra no fuera acusada, porque no era nuestra intención acusarla, sino que efectivamente que hubiera un cambio y que el presidente hubiera podido razonar en el tema del Ministerio del Interior”, sentenció.