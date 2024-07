Boric reitera condena por expulsión de diplomáticos chilenos: “Demuestra desprecio por los venezolanos que viven en Chile”

El régimen venezolano anunció la expulsión de cuerpos diplomáticos de 7 países. Esto luego que el CNE proclamó a Nicolás Maduro triunfador en las elecciones y fue cuestionado por distintos gobiernos, entre ellos, Chile.

Este martes, el presidente Gabriel Boric reiteró su condena a la expulsión de diplomáticos chilenos en Venezuela, indicando que la decisión, el régimen de Nicolás Maduro, “demuestra un desprecio por los venezolanos que viven en Chile“.

¿Qué pasó?

Ayer, la Cancillería de Venezuela anunció la expulsión de los cuerpos diplomáticos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, luego que sus respectivos gobiernos cuestionaron la autoproclamación de Maduro en las elecciones presidenciales del domingo pasado.

El órgano controlado por el chavismo declaró al líder del régimen ganador en los comicios. Esto luego de un extenso silencio, lo que ha levantado sospecha tanto en líderes políticos de oposición del país caribeño, como en la comunidad internacional.

Al respecto, el Gobierno de Chile manifestó que no reconocerá el triunfo hasta tener transparencia y la veracidad de los votos.

Por esta razón, el régimen venezolano ordenó la expulsión del cuerpo diplomático de Chile.

#Comunicado 📢 Venezuela expresa su más firme rechazo ante las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, tratando… pic.twitter.com/l0dAaNSnEA — Yvan Gil (@yvangil) July 29, 2024

Reacción del presidente Boric

La situación fue condenada anoche por el mandatario. Sin embargo, este martes, en medio de su gira por Emiratos Árabes Unidos, el jefe de Estado reiteró su rechazo al dictamen del régimen. “Una decisión, que, a juicio de mi gobierno, demuestra una grave y profunda intolerancia a la diferencia y legítima crítica, que son elementos esenciales en una democracia”, sostuvo.

“Como país no hemos hecho otra cosa que sostener algo que ha sido de la esencia de la política exterior chilena desde el retorno a la democracia, que es un imperativo que los resultados de cualquier elección y en esta en particular en Venezuela sean transparentes y verificados por veedores internacionales que no estén comprometidos con el gobierno de turno. Esto, en este caso, se cumple mediante la publicación integral de las actas de mesa de votación”, agregó.

De este modo, el presidente indicó que, para él, “defender este principio es algo de la esencia de la política exterior chilena y, por lo tanto, toda la discusión de los adjetivos resulta irrelevante a la hora de hacer valer lo que Chile defiende como principio de su política exterior”.