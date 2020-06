VIDEO RELACIONADO – Jaime Mañalich deja su cargo: “Esta etapa requiere un nuevo liderazgo” (08:35)

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se refirió a los últimos ajustes ministeriales realizados por el presidente Sebastián Piñera y reconoció que tres cambios de gabinete en ocho días “no es una situación que se dé a menudo”.

En conversación con Radio Agricultura, la autoridad señaló que “eso no es lo relevante” y sobre la gestión del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmó que “yo creo que no tiene mayor sentido mirar tanto para atrás, sino que hoy día mirar a lo que estamos haciendo hoy y mirar hacia el futuro”.

Blumel, además, aseguró que la salida de Mañalich fue una decisión personal y dijo que “superar esto lo tenemos que hacer todos juntos”, por lo que realizó un llamado a “evitar al máximo la confrontación, las peleas innecesarias, no seguir debilitando la autoridad sanitaria”.

Lee también: Zúñiga instruyó sumario por contrato con residencia sanitaria vinculada a un funcionario del Minsal

“El ex ministro enfrentó muchas veces críticas muy duras, muy injustas, y por lo tanto, el llamado es a cuadrarse con la autoridad sanitaria y colaborar para que la conducción sea lo más afectiva, porque si es efectiva vamos a lograr salvar vidas”, añadió.

La gestión de Mañalich para enfrentar la pandemia del COVID-19 estuvo marcada por una serie de cuestionamientos que apuntaron especialmente a la negativa en decretar cuarentenas regionales y a la estrategia de cuarentenas dinámicas.

A ello además se sumaron una serie de declaraciones que generaron controversia, como cuando el 26 de mayo pasado señaló que “todos los ejercicios epidemiológicos, las fórmulas de proyección con las que yo mismo me seduje en enero, se han derrumbado como castillo de naipes“.

Lee también: Minsal anunció que muertes probables por COVID-19 se podrían agregar al informe epidemiológico

Dentro de ellas también se encuentran sus dichos en torno al nivel de pobreza y hacinamiento en el país, de los que señaló que “no tenía conciencia de la magnitud que tenía”.

Sin embargo, las criticas recurrentes del mundo político y científico giraron en torno a los sucesivos cambios metodológicos para la contabilización de muertes a causa de la pandemia. Esto además se agudizó luego de que se conociera que el Minsal informó a la OMS una cifra de fallecidos diferente al conteo oficial que daba a conocer al país.