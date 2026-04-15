Avanza en la Cámara Baja proyecto para levantar un monumento del expresidente Piñera: Se busca instalarlo en la Plaza de la Ciudadanía

La Cámara Baja cambió la ubicación del monumento, por lo que el proyecto regresará al Senado para aprobar o rechazar dicha modificación.

La Cámara de Diputadas y Diputados continúa discutiendo el proyecto que busca levantar un monumento en honor al expresidente Sebastián Piñera.

La iniciativa se originó en una moción en el Senado y en enero pasó a discutirse en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja, donde se conservó la mayor parte del texto, solo modificando la ubicación. En concreto, se pasó de la Plaza de la Constitución a la Plaza de la Ciudadanía.

Debido a ello, la propuesta pasará por un nuevo trámite en el Senado, que deberá aprobar o rechazar este cambio.

Monumento al expresidente Piñera: ¿Cómo se financiará?

En el texto se señala que las obras para erigir el monumento estarán financiadas por aportes populares que se obtendrán a través de colectas públicas, donaciones y aportes privados.

Asimismo, se autorizan las colectas públicas en coordinación con la Fundación Presidente Sebastián Piñera Echenique.

“Los excedentes de las erogaciones financiarán la publicación de obras de su legado y otras iniciativas que determine la comisión”, indicaron desde la Cámara.

Adicionalmente, habrá una comisión ad honorem para ejecutar el proyecto, la cual estará integrada por: