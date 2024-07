“Me duele”: Arzobispo Chomalí critica “parodia grotesca” de la Eucaristía con drag queens en inauguración de París 2024

El Arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, criticó duramente parte de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La actuación aludida, titulada Festividad, incluyó la participación de conocidas drag queens y evocó a La Última Cena, icónica pintura de Leonardo da Vinci.

Según el Arzobispo, esta representación constituyó una “parodia grotesca” de la eucaristía, un sacramento central en la fe católica.

En una declaración publicada en la red social X, Chomalí expresó su reticencia ante lo que describió como una muestra de “nihilismo en su máxima expresión”.

En los JJOO Paris 2024, me duele y decepciona la parodia grotesca de lo más sagrado que tenemos los católicos, la eucaristía. La intolerancia de los “tolerantes” no tiene límite. Así no se construye una sociedad fraterna. Fuimos testigos del nihilismo en su máxima expresión.

— +Fernando Chomali (@FernandoChomali) July 27, 2024