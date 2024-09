Chile Vamos, a dos años del triunfo del Rechazo: “Debe quedar como uno de los días más importantes en la historia”

Los partidos que forman parte de la coalición de Chile Vamos se reunieron en las afueras de la iglesia de San Francisco de Borja, recinto que fue vandalizado durante el estallido social de 2019.

Este miércoles 4 de septiembre se cumplen dos años del triunfo de la opción Rechazo en el primer proceso constituyente, tras el estallido social de octubre de 2019.

En este contexto, Chile Vamos publicó un comunicado en el que señala que esta fecha “representa el fracaso del proyecto político de una izquierda radical” y debe ser conmemorada como un triunfo de la mayoría ciudadana, que se pronunció “a favor de la nación chilena y de sus tradiciones”.

El escrito subraya que “es imposible separar el proceso constituyente y el texto rechazado de la grave crisis institucional de octubre de 2019 y los intentos de derrocar al gobierno constitucional de la época“.

Además, destacan que los resultados en las urnas “representan ante todo la celebración emotiva de un impulso arrollador”.

¿Qué dijeron los presidentes de los partidos?

Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional (RN), afirmó que esta fecha “debiera quedar grabada como uno de los días más importantes en la historia del país“, al referirse a lo que considera un proyecto constitucional “completamente desquiciado”, que buscaba redefinir la nación chilena.

“El pueblo chileno despertó y, de manera increíblemente emotiva y sabia, rechazó un proyecto que hubiese sido nefasto para Chile”, aseguró Galilea.

Por su parte, Gloria Hutt, presidenta de Evópoli, expresó que la voluntad ciudadana operó con fuerza ante la incapacidad de un sector de entender que, si bien las personas querían cambios, no buscaban refundar el país. “No querían quebrar todo lo que construimos. Esa no es la forma”, agregó.

Finalmente, Guillermo Ramírez, presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), concluyó: “El 4 de septiembre, los chilenos dijeron no a la izquierda que abraza la violencia, no a los proyectos refundacionales, no a una Constitución ajena a las tradiciones chilenas”.