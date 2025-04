Paulina Vodanovic (PS) expresa molestia con el Frente Amplio tras destitución de Isabel Allende: “Estamos dolidos”

La presidenta del Partido Socialista expresó su descontento tras la destitución de Isabel Allende por parte del Tribunal Constitucional. Criticó la falta de apoyo del Frente Amplio y aseguró que la decisión ha generado un profundo malestar en su colectividad.

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, manifestó su descontento luego de que el Tribunal Constitucional destituyera a la senadora Isabel Allende, histórica militante del partido, en el marco del fallo relacionado con la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

En conversación con Radio Cooperativa, Vodanovic reconoció que la situación ha generado malestar dentro del PS, particularmente respecto a su relación con el Frente Amplio.

“Dentro de mi partido hay un ánimo complejo en contra del Frente Amplio: se ve toda esta cadena de errores, de desprolijidades, que terminan con la salida de una senadora (…), que tiene que ver con nuestra historia como país, como partido, y que es lo que finalmente vemos con mucha pena”, expresó.

Lee también: Caída de Isabel Allende en el Senado: ¿Cómo se gestó el fallo histórico que sacude a la política chilena?

A la espera de conocer en detalle los fundamentos del fallo —en el que participaron ministros vinculados al Frente Amplio— la timonel socialista enfatizó que, “más allá de las opiniones jurídicas, hay una desazón respecto del comportamiento de quienes intervinieron en esto, y por cierto, de un infausto hecho que, coincidentemente, ocurre ayer, que fue el lanzamiento de la candidatura de Gonzalo Winter, en paralelo a que se conocía el fallo”.

Vodanovic cuestionó que no se hiciera referencia a la destitución de Allende durante el evento.

“No digo que se debió suspender la celebración, pero al menos, pudo tener un tono o palabras (sobre la destitución). Entonces, la verdad, estamos dolidos”, señaló.

En esa línea, insistió en que el Partido Socialista ha mantenido un respaldo incondicional al Gobierno, pero no siente lo mismo a cambio.

“El partido del Presidente tiene que saber que el PS ha sido extremadamente leal durante este Gobierno. Hemos hecho enormes sacrificios (…), y sentimos que no ha existido reciprocidad, no sólo en esto, en muchas otras situaciones. Y no estoy hablando de cargos, porque no son algo que le interese al PS”, concluyó.