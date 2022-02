Durante la jornada de este miércoles, el alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, anunció que tomarán acciones legales en contra de una mujer que agredió y amenazó a una turista con sacar un arma al estar en la playa Metri, ubicada en la comuna.

El pasado martes se viralizó un video donde una persona le exigió a una joven retirarse del lugar, asegurándole que no se encontraban en una zona pública.

En el registro, la agresora señaló: “te explico que este es un lugar de conservación. Independiente que me filmes, si eso no me interesa. Tú no estás en un lugar público”, le dice en el registro la agresora.

“Ya, basta, no les tengo miedo a ustedes. Sal de acá. Me estás agrediendo mi propiedad privada, sal de aquí. Te voy a sacar con arma, porque no se puede de otra forma”, sentenció.

Ante esta situación, el edil puertomontino anunció “acciones legales por violento intento de expulsión de turista desde playa en Metri”.

A través de una publicación en Facebook, la autoridad comunal indicó que lo ocurrido es “impresentable, por la violencia y por ser ilegal”.

Además, indicó que las acciones legales se tomarán con “el fin de terminar con este tipo de actitudes que afecta a los visitantes o residentes de la ciudad, quienes tienen el legítimo derecho de ocupar los bienes nacionales de uso público, como son las playas”.

“No existen las playas privadas en Chile. Vamos a defender los derechos de las personas y terminar con este tipo de prácticas tan lejanas de la sana convivencia”, agregó el alcalde Paredes.