A través de redes sociales circula un video en el que se ve cómo una mujer agrede y amenaza a una persona con sacar un arma por estar en la playa Metri de Puerto Montt, que dice que pertenece a su propiedad.

Fernanda Nieto registró el momento en que la acusada le exigió que se retirase del lugar, asegurándole que no se encontraban en una zona pública.

“Te explico que este es un lugar de conservación. Independiente que me filmes, si eso no me interesa. Tú no estás en un lugar público”, le dice en el registro la agresora.

Ante la explicación que intentó darle Nieto, la mujer respondió que no le interesaban sus dichos y procedió tomarle sus pertenencias.

Luego, la denunciante le exigió conocer su nombre, pero la mujer se negó a dárselo: “No importa mi nombre, este es un lugar privado. Privado”.

“Ya, basta, no les tengo miedo a ustedes. Sal de acá. Me estás agrediendo mi propiedad privada, sal de aquí. Te voy a sacar con arma, porque no se puede de otra forma”, finalizó.

En entrevista con TVN, Nieto relató que “estaba tranquila en la playa, en las rocas, quería tener un tiempo para mí y estar tomando sol. Pasé por la playa y vi que había mucha gente, así que me fui a las piedras, caminé con cuidado, no había ningún cerco y encontré una piedra donde podía sentarme. Ahí estuve un buen rato”.

“La señora me saludó, me dijo algo de la universidad. Seguí tomando sol, la señora estaba mirando por la ventana, me repitió lo de la universidad. Después de tres horas la señora llegó muy molesta. Yo estaba sola”, continuó.

Fue en ese momento, indicó la denunciante, cuando “llega esta señora y me dice ‘ya te dije que te vayas’. Yo en ningún momento lo escuché, pero tampoco es la forma”.

“Ella salió con una cámara a sacarnos fotos”

Quien también aprovechó el espacio para contar su experiencia al medio citado fue Rocío Saldivia.

“Con mi familia fuimos a la playa el 8 de diciembre. Hemos ido como cinco veces a la playa y las cinco veces nos han echado. En ese sector ellos hicieron camping, cobran para entrar. El acceso por el que entró Fernanda, ese acceso tiene muchas piedras, entonces ellas cobran por entrar por el sitio que sí es una propiedad”, indicó.

“En 2019 esa casa no estaba, pero sí ya estaba demarcado el camping. Esta señora nos echó de la playa, abajo del camping. Nosotros pasamos por la orilla. Ella salió a echarnos y yo estaba con mis dos hijos. Mi hijo estaba desnudo y ella salió con una cámara a sacarnos fotos y nosotros sin saber para qué quería las fotos”, añadió.

En ese contexto, aseguró, “se nos acercó como representante de una universidad para la conservación, le pregunté qué conservaban, empezó a decirnos que nos teníamos que ir, siempre con el mismo discurso”.

“Le pedimos papeles y le dijimos que íbamos a llamar a la Armada para saber si era cierto. Saqué mi celular y ella se fue”, finalizó.