El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió a trámite la querella que presentó el abogado Luis Mariano Rendón contra la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, por vulneración a la prescindencia electoral.

La secretaria de Estado es acusada de instar a subordinaros del ministerio a apoyar la candidatura a la diputación de su pareja, el periodista Christian Pino, amparándose en el dictamen que emitió el pasado 12 de noviembre la Contraloría General de la República.

El ente regulador apuntó a la irregularidad de haber entregado instrucciones a funcionarios públicos de su gabinete y departamento de comunicaciones a través de un chat junto a otros miembros de la cartera, para apoyar a Pino. De esta forma, estaría vulnerando el principio de prescindencia política en periodo electoral.

No obstante, desde Contraloría aseguraron que no fue posible acreditar el uso de recursos públicos ni faltas a la probidad por parte de Rubilar, pero sí se da cuenta de una infracción al principio de prescindencia política en campaña electoral, por lo que se instó a la ministra a abstenerse de dar instrucciones para apoyar la campaña de su pareja a través de su cargo.

“Las autoridades de los órganos y servicios de la administración no pueden, por ningún medio, dar órdenes, instrucciones o sugerencias que impliquen o induzcan a los funcionarios de su dependencia a transgredir los principios y normas acerca de la prescindencia política de los servidores de la administración del Estado”, dice parte del documento.

Respecto de la querella presentada por Rendón, el juez Eric Bratti afirmó que “tratándose de hechos graves que involucran a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, cuyo esclarecimiento es de interés general para toda la sociedad, se declara admisible la querella”.

“Tanto descaro no puede quedar impune”

Al conocer la resolución, Rendón indicó que “Rubilar no sólo ha perdido toda noción de probidad administrativa, sino que además el mínimo pudor, pues al conocer el pronunciamiento de Contraloría, salió diciendo que esta la había exculpado”.

“Tanto descaro no puede quedar impune. Por ello, será Fiscalía quien ahora investigue sus faltas a la probidad. Desgraciadamente, el caso de Rubilar no es aislado, sino que vemos un grosero intervencionismo generalizado en el Gobierno. Están preocupados de las elecciones y no de cumplir sus deberes como autoridades públicas”, concluyó.