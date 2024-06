Abandonos de la sala, regalos y tensión: Así fue la tercera Cuenta Pública de Gabriel Boric

En una movida trastienda, el Mandatario se extendió por dos horas y 46 minutos en su tradicional mensaje anual a la Nación. Acá, los momentos que marcaron la jornada.

Estático y de pie en el automóvil, casi como una estatua. Así arribó el Presidente Gabriel Boric al Congreso Nacional, a bordo del tradicional Ford Galaxie, minutos antes de las 11 de la mañana para entregar la tercera Cuenta Pública de su mandato.

Su ingreso al salón de honor del Parlamento fue tranquila. El Mandatario saludó a los integrantes de la Comisión de Protocolo, que lo esperaban en el ingreso. Uno de los más entusiastas fue el senador UDI, Iván Moreira, quien celebró el Día del Completo junto a Boric el pasado 24 de mayo. Discretamente, el senador le entregó al Jefe de Estado un pequeño regalo: un pin de una bandera de Chile y Palestina, tema que saldría más adelante en el discurso presidencial.

Tras entonar el himno nacional comenzó el discurso de Boric. La primera alusión fue al fallecido expresidente Sebastián Piñera, quien murió en un trágico accidente en helicóptero durante el verano pasado. El aplauso de los asistentes fue cerrado. El magallánico también tuvo palabras para Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, que por diferentes motivos no pudieron asistir hasta Valparaíso a escuchar la Cuenta Pública de Boric.

En paralelo, en diversos grupos de WhatsApp varios periodistas -como es la tradición de los medios- pedían el discurso del Mandatario con embargo, para adelantar sus notas. Sin embargo, no faltó quien descubriera que en un sitio web oficial del gobierno estaban los anuncios adelantados.

Es así como mientras Boric hablaba a la nación, se empezaban a dar a conocer que anunciaría el envío de un proyecto de Aborto Legal al Congreso y que Chile postularía a organizar los Juegos Olímpicos del 2036.

El Presidente hablaba de los avances del gobierno en materia de empleo cuando un parlamentario lo interrumpió. El Mandatario, fiel a su estilo, no dudó en responder a su emplazador: “No, señor, no mienta”. Si bien en un inicio no se sabía a quién le había dedicado el mensaje, minutos después se supo que era al UDI, Sergio Bobadilla, reconocido detractor del Mandatario.

Bobadilla había retrucado los dichos de Boric en torno a la creación de medio millón de empleos, los cualesx aseguró que eran “empleos públicos”. “El Presidente miente de nuevo. Y peor, cuando le dicen la verdad, te dice mentiroso”, retruco el gremialista por Twitter.

Pero el UDI no fue el único que se manifestó en el salón de honor del Congreso. El RN Jorge Durán arribó al Congreso con una polera que decía “no es Antigabrielismo, es antichantismo”. Esto en referencia a los dichos del frenteamplista Diego Ibáñez.

Tensión valórica

El momento más tenso de la jornada se vivió cuando el Presidente comunicó que impulsara un proyecto de Aborto Legal y que le pondrá urgencia a la ley de Eutanasia. El anuncio no dejó indiferente a los parlamentarios de derecha, algunos de ellos, de hecho, se retiraron molestos del salón de honor del Congreso como forma de protesta ante lo señalado por Boric.

Las repercusiones no quedaron ahí, ya que incluso desde la Democracia Cristiana se alzaron voces que pedían ser un partido de oposición al gobierno del frenteamplista.

El discurso continuó. Y minutos después, otro momento álgido ocurrió, cuando el Jefe de Estado comunicó que Chile se haría parte de la reclamación que Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de La Haya en contra de Israel por lo que ocurre en Palestina. En dicho momento, algunos parlamentarios levantaron banderas palestinas en el salón de honor.

Finalmente, el discurso duró menos que el año pasado, con 2 horas y 46 minutos de diálogo presidencial. Sin embargo, esta rendición de cuentas del Mandatario levantó más esquirlas que en oportunidades anteriores. Ahora sólo queda esperar cómo los anuncios del Presidente afectarán la situación política del país.