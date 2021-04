Este domingo el portavoz de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, conversó en exclusiva con CHV Noticias, tras no haber podido hacerlo con un equipo de prensa de TVN que fue baleado en un ataque terrorista en Tirúa.

En la instancia, el líder mapuche se refirió a la agresión que sufrió el periodista Iván Núñez y el camarógrafo Esteban Sánchez de la señal estatal. Este último sufrió el impacto de un proyectil que le significó la pérdida de uno de sus ojos.

También reveló que en la CAM están abiertos a un posible diálogo con el Estado de Chile vía observadores internacionales y descartó que existieran divisiones internas.

A continuación, repasamos los 5 momentos que dejó la entrevista exclusiva a Héctor Llaitul en la edición central de CHV Noticias.

1. Ataque a equipo de prensa de TVN

“Hay grupos que están en contra del movimiento autonomista, que no estaban de acuerdo que se hiciera la entrevista”.

“Van a tratar de frenarnos a cualquier costo, por eso nosotros le endosamos la responsabilidad a las forestales de este episodio, porque ellos son los principales interesados de que nosotros no demos cuenta de lo que está pasando en Wallmapu”.

2. “No es una lucha de tipo terrorista”

“Nosotros no definimos nuestra lucha como una lucha de tipo terrorista, la definimos como una lucha absolutamente legítima en todo un plano de integralidad. Nosotros no peleamos los territorios, no recuperamos los territorios por un tema solamente de cambio de propiedad, nosotros estamos desarrollando procesos de transformación para que el pueblo-nación mapuche tenga justicia, una vida mejor, mejor calidad de vida en un sentido total, respetando sus normas, su cultura su visión de mundo, su visión de hombre, las relaciones sociales y políticas que nosotros nos queremos dar y a eso nosotros le llamamos autonomía”.

3. Diálogo con mediación internacional

“La lucha gira en torno a dar una disputa territorial y a la recuperación de la autonomía como pueblo y eso es muy bien visto por los pueblos en general, también es bien visto por los organismos internacionales”.

“A nosotros nos han contactado respecto de esos planteamientos y sí estamos dispuestos a buscar algún tipo de solución a este conflicto histórico. El problema aquí es que el Estado chileno y los distintos gobiernos de turno no han tenido la voluntad política de acercar posiciones en tal sentido”.

“Ahora que hay un recrudecimiento del conflicto parecen haber señales de que hay esta posibilidad de diálogo, en donde existan observadores internacionales en donde existan garantes. Esto se hace en los conflictos, en general. Y nosotros claro vemos como una idea interesante, válida la posibilidad de interlocutar más allá de hablar frente a nuestros enemigos históricos, o nuestros adversarios, también hablar al mundo de porqué nosotros estamos luchando por la recuperación de los territorios y de la autonomía”.

4. Choque de culturas

“Si por un lado tenemos la presencia del capital, del extractivismo en su máxima expresión a través de las forestales, de los mono cultivos, de la explotación indiscriminada de los suelos, de la depredación que eso significa y todo el impacto medioambiental que ha traído como consecuencia nefasta, y por otro lado tenemos la lucha mapuche que es un planteamiento, es una alternativa muy legítima, de reconstruir el mundo mapuche, sobre otra base, sobre otros principios, sobre otros planteamientos que son eminentemente nuestros de las comunidades, de pueblo eso choca y que es incluso un choque de culturas”.

5. Supuestas divisiones internas

“Tenemos diferencias, en los sustratos. En el fondo no hay tantas diferencias, entonces nosotros negamos aquí que hayan rencillas o peleas o divisiones de tipo fratricida”.

“Eso es falso, nosotros no tenemos problemas con las organizaciones hermanas, de hecho las denominamos organizaciones hermanas”.