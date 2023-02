Este lunes, el destacado portal gastronómico Taste Atlas publicó la lista actualizada de los 100 mejores sándwiches del mundo, en la que se incluyeron dos chilenos.

Según detalló el medio, este ranking culinario se realizó con base en los votos que comensales de todo el mundo realizaron de acuerdo a sus preferencias y experiencias.

En esta oportunidad, dos clásicas preparaciones chilenas fueron incluidas en la lista: el Barros Luco, que se instaló en el lugar 98, y el Churrrasco Italiano, que se posicionó en el 87.

Respecto al Churrasco Italiano, señalaron que “cada ingrediente representa un color de la bandera italiana: palta para verde, mayonesa para blanco y tomates para rojo”.

“Consumir este sándwich puede resultar bastante descuidado, así que sírvelo con muchas servilletas”, recomendaron desde el portal gastronómico.

Por su parte, en cuanto al Barros Luco escribieron que “obtuvo su nombre único en honor al presidente chileno Ramón Barros Luco, quien era un gran admirador de este saciante sándwich”.

“Aunque no está claro si se originó en el restaurante del Congreso Nacional de Chile o en la Confitería Torres, hasta el día de hoy se mantiene como una de las variedades de sándwich más populares en Chile. Siempre se sirve caliente y se puede encontrar en los menús de muchos restaurantes chilenos”, agregaron.

All about 100 best-rated sandwiches in the world at the link: https://t.co/OS7SzEZhKN pic.twitter.com/IybKxsXFpu

— TasteAtlas (@TasteAtlas) February 27, 2023