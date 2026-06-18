Presidenta de la CCS propone cambiar la indemnización por años de servicio y flexibilizar las 40 horas, descartando afectar derechos adquiridos

La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, planteó que el actual sistema de indemnización por años de servicio genera una fricción que no beneficia ni a trabajadores ni a empresas.

En esa línea, en conversación en CNN Chile Radio, abogó por reemplazarlo por un esquema de seguro en el que el trabajador sea dueño de su propio fondo desde el primer día, sin necesidad de esperar once años para acceder al beneficio completo.

Vial fue enfática en que cualquier cambio debe hacerse “sin afectar los derechos de las personas que ya son derechos adquiridos, es una buena idea hacia futuro”.

Asimismo, explicó que el modelo propuesto —que la CCS llevó a los candidatos presidenciales el año pasado— implica que las empresas aporten mensualmente a un fondo individual por cada trabajador.

Si bien reconoció que en una primera etapa ese costo es mayor para los empleadores, destacó que el mecanismo permitiría que el trabajador tenga libertad de moverse a un mejor empleo sin perder su indemnización acumulada, una situación que hoy se convierte en un desincentivo real para quienes consideran cambiarse de trabajo.

Según la presidenta de la CCS, el cálculo matemático del sistema actual muchas veces lleva a los trabajadores a quedarse en un puesto en el que no quieren estar solo para no perder el beneficio.

CCS propone jornada trimestral y multifuncionalidad para modernizar el mercado laboral

En materia de flexibilidad laboral, Vial detalló una serie de propuestas concretas que la CCS presentó en la mesa de trabajo del Ministerio del Trabajo.

Entre ellas, mencionó la posibilidad de contabilizar las 40 horas semanales de forma trimestral en vez de mensual, lo que permitiría a ciertas industrias intensivas en mano de obra ajustar su jornada según los ciclos productivos del año.

También abogó por eliminar trabas como la que obliga a considerar remuneración la colación de estudiantes, y propuso avanzar en multifuncionalidad para que trabajadores desplazados por la automatización —por ejemplo, en cajas de supermercado— puedan realizar otras labores dentro de la misma empresa.

“Necesitamos modernizar toda nuestra legislación laboral sin retroceder en ningún derecho, y en eso quiero ser súper clara”, señaló Vial.

39.558 empleos formales destruidos entre febrero y abril frente a 107.857 informales creados

La presidenta de la CCS advirtió que entre febrero y abril se destruyeron 39.558 empleos formales, mientras que se crearon 107.857 puestos informales, una situación que calificó de grave.

En ese contexto, señaló que los costos de contratación han subido 20% en los últimos cinco años, impulsados por una acumulación de leyes que individualmente tenían objetivos loables —las 40 horas, el sueldo mínimo, la ley Karin— pero que en conjunto han encarecido la contratación, afectando especialmente a la pequeña y mediana empresa.

La dirigente sostuvo que el nuevo sistema de indemnización busca ampliar las posibilidades de empleo formal para quienes hoy no tienen acceso a ningún tipo de protección social, y que esa debe ser la prioridad del debate laboral.

En relación a la franquicia Sence, Vial se opuso a su eliminación —una de las medidas contempladas en el proyecto de Reconstrucción— y propuso en cambio reformarla para que la capacitación apunte específicamente a preparar a la fuerza laboral para el uso de tecnología e inteligencia artificial, que ve como la principal palanca de productividad disponible para Chile.