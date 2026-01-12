Gobierno ingresó proyecto de negociación ramal con suma urgencia

El Ejecutivo planteó en su propuesta la introducción de un "modelo de negociación colectiva multinivel coordinado", entre otros aspectos.

El Gobierno ingresó este lunes el proyecto de negociación ramal con suma urgencia.

La iniciativa comenzará el debate legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados, y al contar con suma urgencia, la Comisión de Trabajo podrá sesionar en horas especiales.

En detalle, se propone modificar el Código del Trabajo con el objetivo de “introducir un modelo de negociación colectiva multinivel coordinado, con un diseño institucional que estructura el sistema en tres niveles con distintos objetivos y funciones complementarias”.

En el primer nivel —sectorial—, se plantea como una instancia para establecer regulaciones generales y estándares mínimo aplicables a un sector o subsector económico.

Un nivel intermedio, o de acuerdos marco, apunta a la regulación de condiciones en contextos específicos, por ejemplo, cadenas de valor, grandes proyectos o faenas.

Esto permitirá “coordinar obligaciones recíprocas entre empresas principales y contratistas en materias tales como salud y seguridad, condiciones laborales comunes o compromisos recíprocos entre empresas vinculadas”.

Mientras que en el nivel de empresa, según explicó el Ejecutivo, “se mantiene la importancia de este espacio para establecer y fijar condiciones laborales específicas para la realidad de cada empresa”.

Negociación ramal: ¿Cómo funcionará el modelo propuesto?

De acuerdo al Gobierno, para poner en marcha el modelo presentado, se crearían Consejos Sectoriales Laborales y Comisiones Subsectoriales.

Estos serían espacios paritarios de diálogo y estarían compuestos por representantes de las confederaciones sindicales y gremiales empresariales más representativas, de acuerdo a un “criterio proporcional basado en datos objetivos de afiliación y contratación”.

Con el fin de garantizar la transparencia y certeza técnica del proceso, se estipula que “la representatividad se sustentará, entre otros mecanismos, con un sistema de registro electrónico centralizado gestionado por la Dirección del Trabajo y con un registro de igual naturaleza en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo”.

Mientras que para fomentar la participación efectiva de los gremios empresariales, hay mecanismos que “vinculan el acceso a beneficios estatales, toda vez que se busca dar cumplimiento al rol del Estado de promover, a través de sus políticas públicas, el pleno ejercicio del derecho a negociar colectivo”.