FMI mejora proyección para Chile: Crecimiento del PIB llegaría a 2,4% en 2026

El organismo internacional además explicó que la economía chilena crecerá hasta un 2,6% en 2027 y que el desempleo bajará a 7,6% durante ese mismo año.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó este lunes su informe de Perspectivas Económicas Mundiales, en el que aumentó a 2,4% su proyección de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de Chile.

En su estimación anterior, realizada en octubre de 2025, el FMI redujo a 2% la proyección de crecimiento del PIB chileno para 2026 y mantuvo esa cifra hasta enero de este año.

El reporte del organismo internacional también indicó que la economía del país crecerá un 2,6% en 2027.

Adicionalmente, proyectó que la tasa de desempleo este año será de 8,1% y que en 2027 bajará a 7,6%.

Respecto de la inflación, el informe del FMI detalló que esta registrará un alza de 2,9% en 2026 y llegará a 3,3% en 2027.

Esta es la primera proyección del organismo financiero desde la llegada de José Antonio Kast al Gobierno y presenta resultados más optimistas que los estimados por el Banco Central de Chile, que en marzo redujo su proyección de crecimiento a un rango de entre 1,5% y 2,5% para 2026.