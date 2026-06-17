Estudio revela que 7 de cada 10 chilenos podrían vivir hasta 6 meses con sus ahorros si pierden sus trabajos

En el marco del creciente desempleo en Chile, con una tasa de 9,1% a nivel nacional y 10,5% en el caso de las mujeres, un estudio reveló el comportamiento del bolsillo de los chilenos.
La Primera Radiografía del Bolsillo de los Chilenos, estudio realizado por XTB y Kantar, muestra que la mayoría de las personas en el país tiene un margen acotado para enfrentar una eventual pérdida de ingresos.
7 de cada 10 chilenos solo aguantarían hasta seis meses sin ingresos
Según el reporte, 7 de cada 10 chilenos tendrían ahorros para cubrir hasta seis meses de gastos si perdieran el empleo o dejaran de recibir su ingreso mensual.
El detalle del dato muestra que un 27% de los encuestados podría sostenerse con sus ahorros menos de un mes, mientras que un 44% lograría hacerlo entre uno y seis meses.
En el otro extremo, solo un 15% cuenta con fondos para cubrir entre seis y 12 meses, y apenas un 14% podría vivir más de un año exclusivamente con sus ahorros.
81% solo puede ahorrar hasta el 10% de su sueldo mensual
Estos resultados se explican, en buena parte, por la baja capacidad de ahorro que evidenció la misma investigación. Un 81% de los encuestados puede guardar como máximo el 10% de su sueldo mensual, y solo 1 de cada 14 personas declara una capacidad de ahorro superior al 20%.
El estudio —que reunió las respuestas de 1.000 personas económicamente activas de entre 18 y 65 años, con capacidad mínima de ahorro mensual de $5.000— vinculó este escenario con la preocupación que generan los imprevistos.
Las emergencias inesperadas aparecen como la principal inquietud financiera de los chilenos, mencionada por un 71% de los encuestados, seguida por la enfermedad de un ser querido (49%) y el temor a perder el trabajo (42%).
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