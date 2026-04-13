Dólar retrocede hasta los $892 impulsado por el avance del cobre tras superar los $900 durante la apertura

La divisa norteamericana cerró este lunes con una caída de casi $5 luego del repunte del cobre, que pasó la barrera de los US$ 6 la libra.

Este lunes el dólar cerró con una baja de $4 pese al aumento de tensiones en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz y los puertos iraníes por parte de Donald Trump.

Si bien la divisa norteamericana abrió al alza y llegó a cotizar en torno a los $903 por el miedo en los mercados ante una posible escalada de la guerra en Irán. Durante la tarde, el dólar retrocedió hasta los $892,80 tras el repunte del cobre.

La principal materia prima exportadora del país avanzó hasta los US$ 6,01 por libra, cifra más alta desde el 2 de marzo, cuando se transaba por el mismo monto.

De esta manera, el billete verde cerró en $891,41 comprador y $894,18 vendedor.

¿Subió o bajó la Bolsa de Santiago?

El S&P IPSA abrió estable pese a las amenazas de Donald Trump contra Irán. En concreto, el principal índice bursátil del país abrió al alza por sobre las 11.000 unidades y llegó hasta los 11.216,16 puntos a eso del mediodía.

La Bolsa de Santiago cerró con un alza de 0,52% en 11.132,84 puntos, igualmente impulsada por el avance del cobre y las acciones de SQM-B (6,17%), Norte Grande (3,59%) y CSAV (3,19%).