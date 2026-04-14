Dólar se desploma y cae casi $10 en su apertura tras repunte del cobre y señales de negociaciones en Medio Oriente

La divisa norteamericana bajó de los $890 luego del avance del sector minero con la subida de acciones de SQM-B y del cobre.

Este martes el dólar abrió con una baja de casi $10 luego de que se apreciara el peso chileno frente al avance del cobre, que superó los US$ 6 la libra.

De igual manera, el lunes SQM-B cerró con un alza de 6,17% lo que llevó a los inversionistas a ilusionarse en el sector minero.

Asimismo, las nuevas señales de negociaciones entre Estados Unidos e Irán llevaron a los mercados a mostrarse más optimistas de cara a un posible acuerdo de paz en Medio Oriente.

La divisa norteamericana cotizó en torno a los $885 hacia la apertura de los mercados, quedando en $884,4 comprador, $885,65 vendedor.

¿Cómo abrió el IPSA?

La Bolsa de Santiago abrió al alza este martes con una subida de 0,72%, alcanzando los 11.216,16 puntos, máximos más altos registrados desde el 12 de febrero.