CEO de Walmart Chile y millonaria inversión: “Si no damos estas señales de confianza, el país no se va a reactivar”

Junto con destacar las fortalezas del país para que otras empresas inviertan, hizo un llamado al Gobierno a avanzar con la disminución de le permisología.

Hace algunos días, Walmart Chile anunció una millonaria inversión en el país en medio de la celebración de los 15 años de la empresa en territorio chileno.

De esta forma, la compañía invertirá US$ 1.300 millones hasta 2029, lo que contempla la construcción de 70 nuevos supermercados en el país.

Walmart y la millonaria inversión en Chile

En este contexto -en diálogo con DF Más– el CEO de Walmart en Chile, Cristián Barrientos, aseguró que “estamos en Chile porque creemos en Chile, hay confianza en Chile y tenemos una responsabilidad con Chile por ser una de las empresas más grandes del país, somos el tercer empleador más grande del país. Creemos que si nosotros no hacemos o no damos estas señales de confianza, el país no se va a reactivar“.

Además, Barrientos reveló que tras el anuncio, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, “me llamó para hacerse partícipe en un tono muy constructivo. Fue muy receptivo y agradecido por la confianza en el país”.

También se le preguntó sobre el motivo del anuncio en medio de la baja en la inversión en el país, ante lo cual Barrientos sostuvo que “creemos que Chile tiene todas las condiciones para seguir invirtiendo. Tenemos mucha confianza en el país. La historia en los últimos 15 años con Walmart ha sido súper exitosa y tenemos una mirada mucho más de largo plazo”.

Consultado sobre las señales que debería dar el Gobierno para motivar a que más empresas hagan lo mismo, puntualizó que “una de las grandes cosas que creemos podría acelerar, tiene que ver con la permisología. Eso nos afecta porque se nos retrasan los proyectos; y cuando se retrasa un proyecto, la rentabilidad cambia. Y cuando tú compites por capital -en el caso nuestro competimos contra 18 otros países- obviamente la compañía tiene que ir viendo dónde aloja sus capitales correctamente. Y la rentabilidad es importante”.

“El centro de distribución del Peñón se demoró nueve años en obtención de permisos. El proyecto de ampliación del centro de distribución en Lo Aguirre, que tenemos hace 15 años, solamente la ampliación tardó cuatro años en obtener el permiso“, acotó.