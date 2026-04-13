Bolsas estadounidenses cierran en verde ante anuncio de Donald Trump de que Irán “quiere llegar a un acuerdo”

El S&P 500, Dow Jones y Nasdaq cerraron con alzas luego de que el mandatario estadounidense afirmara que se comunicaron desde Teherán para llegar a un acuerdo. Sin embargo, en Europa y Asia las bolsas cerraron en rojo.

Los mercados norteamericanos reaccionaron al anuncio de Donald Trump de que Irán se ha comunicado con Estados Unidos con la intención de retomar las negociaciones y llegar a un acuerdo, luego de las fallidas conversaciones en Pakistán.

Tras no tener éxito en las negociaciones, el presidente estadounidense ordenó a la Armada de su país bloquear el estrecho de Ormuz y los puertos iraníes, tensionando a los mercados. Sin embargo, sus recientes declaraciones sembraron optimismo en los índices bursátiles.

En concreto, el S&P 500 avanzó un 1,02% hasta los 6.886,21 puntos, el Dow Jones sumó 302,48 unidades (+0,63%) hasta posicionarse en 48.219,05 y el tecnológico Nasdaq 100 cerró con un alza de 1,07%.

A pesar de cerrar en números verdes en el mercado de Estados Unidos, las bolsas europeas y asiáticas cerraron en rojo. El Euro Stoxx 50 retrocedió 0,35%, el DAX alemán 0,26%, el FTSE 100 inglés 0,17%, el CAC 40 de Francia 0,29% y el IBEX 35 español 0,99%. Mientras que en Asia, el japonés Nikkei 225 cayó 0,74% y el Hang Seng de Hong Kong un 0,90%.

¿Bajó o subió la Bolsa de Santiago?

El S&P IPSA abrió al alza por sobre las 11.000 unidades y llegó hasta los 11.216,16 puntos a eso del mediodía. La Bolsa de Santiago cerró con un alza de 0,52% en 11.132,84 puntos, igualmente impulsada por el avance del cobre y las acciones de SQM-B (6,17%), Norte Grande (3,59%) y CSAV (3,19%).