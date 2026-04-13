Blue Express arrasa en los eCommerce Awards y consolida su liderazgo en la última milla con foco en lockers inteligentes

En la 18° versión del eCommerce Day, la compañía fue reconocida en la categoría de Logística y última milla, mientras que su gerente general, Olivier Paccot, fue distinguido como e-Líder del Año. La firma destacó por su impulso a las entregas fuera de casa y su expansión de lockers inteligentes a lo largo de Chile.

En el marco de la 18° versión del eCommerce Day, evento organizado por el eCommerce Institute en conjunto con la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), se dieron a conocer los ganadores de los eCommerce Awards, reconocimiento que destaca a las empresas e iniciativas más relevantes en el desarrollo del comercio electrónico en el país.

En esta edición, Blue Express se coronó como ganadora en la categoría de Logística y última milla, consolidando su posicionamiento en el sector. Además, su gerente general, Olivier Paccot, fue reconocido como “e-Líder del Año”, destacando su rol en el impulso del ecosistema digital en Chile.

Uno de los pilares de este reconocimiento ha sido el avance de la compañía en el desarrollo de soluciones de Entregas Fuera de Casa, especialmente a través de su red de lockers inteligentes, que se han transformado en una alternativa cada vez más valorada por los usuarios por su flexibilidad y conveniencia, llegando a un índice de satisfacción de clientes de más de 90%. En este contexto, la compañía proyecta cerrar el año con mil lockers instalados a nivel nacional, junto con nuevas funcionalidades como entregas nocturnas, devoluciones e impresión directamente desde estos casilleros.

Estos se suman a la ya consolidada red de Puntos Blue Express, que supera los 3.000 puntos desde Arica a Magallanes, permitiendo que el comercio electrónico alcance al 99,9% del territorio nacional.

“Estamos muy orgullosos de haber recibido estos dos reconocimientos, porque reflejan la labor que impulsamos día a día: conectar a las personas con el comercio electrónico y simplificar su vida a través de soluciones que se adapten a las necesidades de nuestros clientes y sellers”, señaló Olivier Paccot, gerente general de la compañía.

Durante la jornada, Paccot también participó como expositor, presentando el caso de éxito de Tienda Copec junto a Guillermo Madariaga, gerente ecommerce de la compañía. En la instancia, profundizaron en cómo la incorporación de las entregas fuera de casa permitió duplicar sus ventas e ingresos en menos de un año.

La presentación abordó además indicadores clave como la tasa de retiro, las ciudades con mayor preferencia por lockers y las tendencias en horarios de retiro, junto con recomendaciones para otros ecommerce enfocadas en optimizar el checkout, ampliar la cobertura logística, mejorar la contactabilidad con clientes y potenciar la experiencia en puntos de retiro.