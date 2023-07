(EFE) – El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo este martes de camino a la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Vilna (Lituania), que es “absurdo” que la Alianza no vaya a dar una fecha de invitación para que su país se adhiera y aseguró que tiene “señales” de que habrá una declaración sin alusión directa al ingreso una vez termine la guerra.

“La fórmula solo se refiere a la invitación, y no a la adhesión de Ucrania”, dijo Zelensky sobre el contenido de la declaración que los aliados estarían negociando. El presidente calificó de “absurdo y sin precedentes” que la declaración que se estaría debatiendo no incluya fecha para invitar a Ucrania a unirse a la Alianza.

El jefe del Estado ucraniano se quejó también de que la declaración que estarían preparando los líderes de la OTAN aluda a “condiciones” para Ucrania, no ya para ser aceptada en la OTAN, sino para ser invitada a adherirse. “Parece que no hay disponibilidad ni para invitar a Ucrania a la OTAN ni para hacerla miembro de la Alianza”, remachó.

“Esto significa que se está dejando abierta una ventana de oportunidad para negociar la pertenencia a la OTAN de Ucrania en negociaciones con Rusia. Y para Rusia esto significa un motivo para continuar con el terror”, agregó el presidente ucraniano en su mensaje, publicado en sus redes sociales.

Zelensky también se quejó de que la posible fórmula de la declaración de la OTAN se esté negociando “sin Ucrania”, y afirmó que su país “merece respeto”.

“Incertidumbre significa debilidad y hablaré abiertamente de esto en esta cumbre”, concluye el mensaje de Zelensky, que hace presagiar una cita tensa en la capital lituana.

