Zelenski pide sanciones “contundentes” tras incursión de drones rusos en Polonia

El presidente ucraniano calificó de “deliberada” la penetración de aparatos en territorio polaco y pidió a la UE y EE.UU. reforzar las medidas contra Moscú.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, instó este jueves a sus socios de la Unión Europea y a Estados Unidos a aprobar “cuanto antes” un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, luego de la incursión de casi veinte drones rusos en Polonia, hecho que calificó de “deliberado”.

“La mejor respuesta a esta agresión es un paquete de sanciones contundentes”, señaló el mandatario, subrayando que los castigos deberían apuntar especialmente al sistema bancario ruso y a la denominada “flota fantasma”, con la que Moscú seguiría exportando energías fósiles pese a las restricciones vigentes.

Zelenski adelantó que se trabaja en “una herramienta europea para bloquear el acceso de Rusia a bienes críticos y cerrar los esquemas diseñados para eludir las sanciones”. También llamó a cortar cualquier ingreso derivado del petróleo o el gas ruso, clave para la economía del Kremlin.

La violación del espacio aéreo polaco, ocurrida el miércoles, supone también una incursión en territorio de la Unión Europea. Varsovia ha exigido explicaciones a Moscú, que niega haber enviado drones de manera intencionada hacia su país vecino.