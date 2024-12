Videos muestran momentos del terremoto 7,3 que sacudió California

Un fuerte terremoto de magnitud 7,3 sacudió esta tarde el norte de California, concentrándose en el condado de Humboldt, según informes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El potente movimiento sísmico generó de inmediato una alerta de tsunami en la región, poniendo en alerta a las autoridades y a la población local.

A través de redes sociales, numerosos usuarios compartieron videos y testimonios en tiempo real del terremoto, mostrando el impacto del sismo en diversas áreas.

En los clips, se puede observar cómo los habitantes vivieron el temblor, con algunas imágenes que dan cuenta de objetos moviéndose y estructuras oscilando debido a la magnitud del evento.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños significativos, pero siguen monitoreando la situación. Se mantienen en alerta ante la posibilidad de réplicas o de que la alerta de tsunami pueda evolucionar.

Since when is our pool a wave pool omg this is crazy. It’s still rolling 10 min later there’s apparently a 6.0 near the coast 😬 #earthquake #california pic.twitter.com/4jXnbgq468

— Sultana🏴‍☠🍋 (@anatlus89) December 5, 2024