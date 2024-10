Impactante video revela la intensidad del Huracán Milton: Dron capturó gigantescas olas de casi 9 metros

El Huracán Milton ha dejado una profunda conmoción en Estados Unidos, y las autoridades han calificado los daños como graves.

Según informes gubernamentales, se han registrado hasta nueve muertes debido a las consecuencias de este devastador fenómeno climático.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden agradeció los esfuerzos conjuntos de las autoridades de diferentes estados para apoyar a Florida en medio de la emergencia por el paso del huracán Milton.

“Estamos ofreciendo los recursos necesarios para el rescate y la reconstrucción”, comentó el mandatario.

Impresionantes imágenes del océano durante el huracán han sido capturadas por un dron de la compañía Saildrone, especializada en drones exploradores.

Este material visual, que revela el comportamiento del mar en medio de la tormenta, ha sido compartido en la cuenta del Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Las autoridades continúan evaluando la magnitud de los daños y brindando apoyo a las comunidades afectadas.

Inside Hurricane Milton, @saildrone reported wave height of 28.12 feet and wind gusts as strong as 75.95 mph while 40 nautical miles from the center of the storm. This research represents a collaborative endeavor to better understand the role of the ocean in hurricanes. pic.twitter.com/gmaUopPEWj

— NOAA Atlantic Oceanographic and Meteorological Lab (@NOAA_AOML) October 9, 2024