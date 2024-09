Unicef denuncia que al menos 35 niños murieron en bombardeos israelíes en el Líbano: Otros están desaparecidos o bajo escombros

(EFE) – Al menos 35 niños han muerto en los bombardeos de Israel contra distintos puntos en el Líbano, pero muchos otros menores están desaparecidos y bajo los escombros, dijo este martes Unicef, el organismo de la ONU dedicado a la protección de la infancia.

“Yesterday was Lebanon’s worst day in 18 years. This violence has to stop immediately or the consequences will be unconscionable.” – Ettie Higgins, @UNICEFLebanon.

More on the impact of the attacks in Lebanon on children. ⬇️https://t.co/lXyF9Se6xy

— UNICEF (@UNICEF) September 24, 2024